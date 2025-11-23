Preview Serie A: dove vedere le partite della 12esima giornata | C’è il derby di Milano

Dopo gli anticipi di ieri sono quattro le partite in programma oggi in Serie A con il derby di Milano in chiusura e alcune sfide pesanti per la corsa salvezza. Tutto il programma e le ultime informazioni su ogni match

Programma corto ma intensissimo quello di oggi in Serie A: soltanto quattro match, distribuiti dalla tarda mattinata alla sera, ma con incastri che potrebbero ridisegnare diverse zone della classifica.

Si parte alle 12.30 con il Verona che ospita il Parma, proseguendo poi con Cremonese-Roma nel pomeriggio. In fascia delle 18.00, invece, la Lazio attende il Lecce, mentre a chiudere il turno c’è la partita che inevitabilmente calamita su di sé la maggior parte dell’attenzione: Inter-Milan alle 20.45, un derby che arriva in un momento particolarmente delicato per entrambe.

I risultati di ieri

Il sabato si è aperto con una partita carica di gol alla Domus, dove Cagliari e Genoa hanno pareggiato 3-3 in una gara piena di cambi di inerzia. Il Cagliari ha risposto colpo su colpo, ma il Genoa ha confermato la sua tendenza a non mollare mai nei finali. Un punto che serve a entrambe, ma che forse lascia un leggero retrogusto amaro ai sardi per la mole di occasioni create.

Molto più netto il successo del Bologna sul campo dell’Udinese: uno 0-3 costruito con personalità, con Pobega grande protagonista grazie a una doppietta che ha indirizzato la serata, poi arrotondata nel recupero da Bernardeschi. I rossoblù danno così continuità al loro percorso, mentre l’Udinese continua a cercare certezze che tardano ad arrivare.

Equilibrio invece a Firenze, dove Fiorentina e Juventus hanno chiuso sull’1-1: una partita intensa ma certo non molto bella, giocata a ritmi alti, che ha mostrato una Juve compatta ma poco incisiva e una Fiorentina capace di esprimere buona qualità nella trequarti. Il pari, rispecchia abbastanza l’andamento complessivo.

Infine, la serata si è chiusa con un’altra vittoria larga: il Napoli si è imposto 3-1 sull’Atalanta, trascinato da un ispiratissimo David Neres, autore di una doppietta e di una prestazione straripante. I bergamaschi, con Palladino per la prima volta in panchina, pagano un primo tempo non molto brillante.

Serie A, 12esima giornata

Verona-Parma, stadio Bentegodi – ore 12.30

Sfida delicatissima per la zona salvezza al Bentegodi, con il Verona che cerca il primo successo stagionale e il Parma che prova a ripartire dopo settimane complicate. Gli scaligeri arrivano dalla buona prova contro il Lecce, mentre i ducali hanno strappato un punto pesante al Milan prima della sosta, pur restando in una situazione di classifica altrettanto fragile. È un incrocio che mette pressione a entrambe: chi perde rischia di restare invischiato a lungo nelle ultime posizioni.

Zanetti insiste sul 3-5-2 affidandosi alla coppia Giovane-Orban e puntando molto sulla fisicità del centrocampo, dove Akpa-Akpro e Al Musrati garantiscono densità. In difesa Bella-Kotchap, Nelsson e Valentini formano il blocco centrale, mentre sulle corsie la scelta ricade su Belghali e Bradaric. Cuesta, invece, deve fare i conti con alcune assenze ma recupera pedine importanti: conferma Corvi tra i pali, mentre Cutrone e Pellegrino guidano l’attacco in un 3-5-2 che cerca equilibrio e profondità.

Assenti e squalificati

Verona: indisponibili Oyegoke, Serdar, Suslov, Yellu; nessuno squalificato.

Parma: indisponibili Circati, Frigan, Ndiaye, Suzuki; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Al Musrati, Bradaric; Giovane, Orban.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

Arbitro

Pairetto (Mokhtar e Monaco), IV Galipò, VAR Paterna, AVAR Guida.



Dove vederla

Diretta su DAZN; disponibile su smart TV compatibili, dispositivi Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box e console PlayStation e Xbox. Streaming su app e sito DAZN.

Cremonese-Roma, stadio Zini – ore 15.00

Sfida complessa allo Zini, dove la Cremonese prova a interrompere la mini-crisi che ha segnato il mese di novembre, con due sconfitte consecutive che hanno frenato una delle rivelazioni di questo avvio di stagione. Nicola vuole sfruttare il fattore campo per ritrovare certezze soprattutto sul piano dell’aggressività e della manovra verticale. Di fronte c’è però la capolista Roma, che arriva con fiducia dopo il 2-0 all’Udinese e con l’obiettivo dichiarato di difendere il primato.

La Cremonese resta fedele al 3-5-2, con Vardy terminale offensivo e la scelta su Bonazzoli per completare il tandem. Baschirotto e Bianchetti formano l’asse centrale, mentre Bondo e Payero sono chiamati a dare ritmo in mezzo. La Roma, dal canto suo, conferma il 3-4-2-1 che sta garantendo equilibrio e produzione offensiva: Gasperini rilancia Ferguson dal primo minuto come riferimento avanzato, sostenuto da Pellegrini e Soulé, con Ndicka di nuovo al centro della difesa.

Assenti e squalificati

Cremonese: indisponibili Collocolo, Faye, Grassi, Zerbin; nessuno squalificato.

Roma: indisponibili Bailey, Dovbyk, Dybala, Hermoso; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Sarmiento; Bonazzoli, Vardy.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

Arbitro

Ayroldi (Rossi L. e Politi), IV Crezzini, VAR Pezzuto, AVAR Abisso.

Dove vederla

Diretta su DAZN; disponibile su smart TV compatibili, dispositivi Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box e console PlayStation e Xbox. Streaming su app e sito DAZN.

Lazio-Lecce, stadio Olimpico – ore 18.00

All’Olimpico la Lazio va a caccia di un rilancio dopo il ko con l’Inter prima della sosta, in una sfida che può pesare molto sul morale e sulla classifica. I biancocelesti sono a metà del guado, lontani dalla zona Champions ma anche sufficientemente distanti dal fondo, e hanno bisogno di dare continuità al lavoro di Sarri, soprattutto sul piano del gioco offensivo. Di fronte c’è un Lecce che arriva con meno punti ma con la consapevolezza di potersela giocare, forte del pareggio contro il Verona e di una struttura ormai rodata.

Sarri riparte dal 4-3-3 con Dia riferimento centrale del tridente, affiancato da Isaksen e Zaccagni, chiamati a dare ampiezza e qualità negli uno contro uno. In mezzo al campo Guendouzi, Cataldi e Basic dovranno garantire equilibrio tra palleggio e coperture, mentre dietro la coppia Gila-Romagnoli protegge Provedel con Lazzari e Marusic sulle corsie. Di Francesco risponde con un altro 4-3-3, puntando sulla solidità della coppia centrale Gaspar–Tiago Gabriel e sulla capacità di ripartenza del tridente, dove Stulic parte avanti nelle gerarchie come centravanti, supportato da Tete Morente e Sottil.

Assenti e squalificati

Lazio: indisponibili Cancellieri, Castellanos, Gigot, Hysaj, Rovella; nessuno squalificato.

Lecce: indisponibili Jean, Perez, Pierrot; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Stulic, Sottil.

Arbitro

Arena (Mastrodonato e Luciani), IV Marinelli, VAR Serra, AVAR Piccinini.

Dove vederla

Diretta su DAZN e sui canali Sky: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming su app e sito DAZN, su Sky Go per gli abbonati Sky e su NOW per chi ha attivato il pacchetto Sport.

Inter-Milan, stadio Meazza (San Siro) – ore 20.45

Derby ad altissima quota a San Siro, con l’Inter capolista a braccetto con la Roma e il Milan che insegue a due lunghezze di distanza. I nerazzurri di Chivu arrivano dal successo pesante sulla Lazio che ha certificato la rimonta dopo un avvio un po’ complicato, i rossoneri di Allegri hanno invece frenato a Parma ma restano pienamente dentro la corsa Scudetto. Il Meazza sarà sold out per una stracittadina che, già a novembre, può indirizzare umori e gerarchie del campionato.

Chivu resta fedele al 3-5-2 con la coppia Thuram-Lautaro davanti: il francese torna dal primo minuto al fianco del capitano, riferimento centrale di una squadra che vuole tenere il baricentro alto e pressare subito la prima costruzione rossonera. In mezzo Calhanoglu è il regista, con Barella e Zielinski mezzali pronte a strappare tra le linee, mentre sugli esterni Dimarco e l’adattato Carlos Augusto garantiranno ampiezza e spinta. Allegri specchia il sistema con un altro 3-5-2, nel quale Leao e Pulisic compongono un tandem offensivo molto mobile: Rabiot rientra in mezzo per dare fisicità e inserimenti, con Modric a guidare il palleggio, mentre Bartesaghi e Saelemaekers dovranno coprire tutta la fascia.

Assenti e squalificati

Inter: indisponibili Darmian, Di Gennaro, Dumfries, Mkhitaryan; nessuno squalificato.

Milan: indisponibili Athekame, Gimenez; nessuno squalificato.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Arbitro

Sozza (Peretti e Colarossi), IV Marcenaro, VAR Aureliano, AVAR Di Paolo.

Dove vederla

Diretta su DAZN; per gli abbonati sia a DAZN che a Sky il derby sarà visibile anche su DAZN 1 (canale 214 Sky) attivando Zona DAZN. Streaming su app e sito DAZN per smart TV, PC, smartphone e tablet.

Serie A

12esima giornata

Cagliari-Genoa 3-3

18’ Vitinha, 33’ Borrelli, 41’ Østigård, 43’ S. Esposito, 60’ Borrelli (C); 83’ Martín (G)

Udinese-Bologna 0-3

54’ Pobega, 59’ Pobega, 90+4’ Bernardeschi (B)

Fiorentina-Juventus 1-1

48’ Mandragora (F); 45+5’ Kostic (J)

Napoli-Atalanta 3-1

17’ Neres, 38’ Neres, 45’ Lang (N); 52’ Scamacca (A)

Classifica

Napoli 25, Inter, Roma e Bologna 24, Milan 22, Juventus 20, Como 18, Lazio e Udinese 15, Cremonese e Torino 14, Atalanta 13, Cagliari 11, Lecce 10, Pisa 9, Parma e Genoa 8, Hellas Verona e Fiorentina 6.

SERIE A Prossimo turno

13esima Giornata

Venerdì 29 novembre

Como-Sassuolo – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Sabato 29 novembre

Genoa-Verona – ore 15.00 (DAZN)

Parma-Udinese – ore 15.00 (DAZN)

Juventus-Cagliari – ore 18.00 (DAZN)

Milan-Lazio – ore 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Domenica 30 novembre

Lecce-Torino – ore 12.30 (DAZN)

Pisa-Inter – ore 15.00 (DAZN)

Atalanta-Fiorentina – ore 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Roma-Napoli – ore 20.45 (DAZN)

Lunedì 1 dicembre

Bologna-Cremonese – ore 20.45 (DAZN)