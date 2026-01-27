Pretty Woman torna al cinema per San Valentino: il progetto di Nexo Studios

36 anni e non sentirli. Pretty Woman è la commedia romantica per antonomasia: l’opera, oltre ad aver portato al successo Julia Roberts e Richard Gere (dando loro un maggiore lustro rispetto al passato), ha riscritto i canoni del racconto sentimentale in ogni sua sfaccettatura. A partire dalla sceneggiatura che non era nata come possibilità per un sentimental movie.

Inizialmente doveva essere un dramma con una donna che cercava riscatto da una vita che non amava, costretta a fare il mestiere più antico del mondo per vivere. In un secondo momento il regista, accordandosi con gli sceneggiatori, ha cambiato le carte in tavola per l’intesa che si era creata tra Julia Roberts e Richard Gere. La famosa scena finale della scalinata è diventata iconica. Restando in tema di icone, Julia Roberts dopo quel film ebbe le porte di Hollywood spalancate.

Pretty Woman, molto più di un film

La nota interprete era molto giovane e fece scalpore, non è da tutti accettare di interpretare una donna intenta a fare il mestiere più antico del mondo. Infatti la leggenda narra che furono provinate tantissime interpreti, ma solo Roberts accettò il ruolo. Le altre credevano che una parte del genere avrebbe potuto compromettere una carriera: 36 anni fa i paradigmi del costume e della società erano molto diversi. Anche al cinema. Il film uscì in sala e fece un successo incredibile. Il passare del tempo non ne ha scalfito la celebrità. Pretty Woman resta, a tutti gli effetti, un cult. Lo spartiacque tra prima e dopo: la quintessenza della commedia romantica.

A maggior ragione, nel 36esimo anno di vita artistica il film deve essere celebrato come si deve. La stretta attualità, infatti, vorrebbe che Pretty Woman tornasse prima in televisione e poi in sala. Non è escluso che la commedia romantica venga ritrasmessa sul piccolo schermo, questo tuttavia accade ciclicamente. La possibilità che torni al cinema invece è concreta e anche molto attesa. L‘idea, come anticipa il giornalista Sergio Fabi sul suo blog Cinemotore, è venuta a Nexo Studios. Una suggestione che parte da un altro obiettivo raggiunto.

La commedia romantica torna al cinema

Mamma ho perso l’aereo, per il 35esimo anniversario dall’uscita in sala, è tornato al cinema totalizzando 1.758.321 euro e registrato 192 mila ingressi in sala solo nel passato recente. Numeri importanti che possono animare un settore sempre più alla ricerca di nuove certezze. Tornando a Nexo, dunque, il fine ultimo è riportare Pretty Woman in sala. La domanda è quando: il film è uscito in America il 23 marzo 1990, mentre in Italia lo abbiamo visto per la prima volta il mese di luglio dello stesso anno.

L’anniversario filmico, invece, dovrebbe essere celebrato – per quanto riguarda il nostro Paese – a febbraio. L’idea è riportarlo al cinema in versione restaurata per il giorno di San Valentino. L’opera dovrebbe, infatti, essere disponibile a partire dal prossimo 9, 10, 11 e 14 febbraio 2026. Un modo innovativo per celebrare la festa degli innamorati guardando anche alla tradizione cinematografica.

Un classico senza tempo

Pretty Woman resta una pietra miliare per un determinato tipo di cinema, ma i tempi ancora non sono maturi per definirlo un film d’epoca. La commedia di Garry Marshall si conferma ugualmente giovane, anche grazie al numero di remake avuti e agli adattamenti teatrali che ha vissuto. Le corde del sentimento, anche in sala, non si spezzano mai.