Per il ciclo “Destinazione Amore”, Raiuno propone un altro film che unisce romanticismo e fantascienza e che, ancora una volta, gioca con i viaggi nel tempo. Press Play, in onda questa sera, mercoledì 23 agosto 2023, alle 21:25, racconta proprio del tentativo di una giovane donna di cambiare il passato viaggiando nel tempo con un insolito strumento: curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Press Play, la trama

Laura (Clara Rugaard) conosce Harrison (Lewis Pullman), fratellastro della sua amica Chloe (Lyrica Okano). Il ragazzo lavora al Lost & Found, negozio di dischi, di cui è appassionato. I due legano immediatamente e, dopo aver partecipato ad un concerto dei Japanese Breakfast, iniziano a frequentarsi.

La protagonista scopre così che Harrison dovrebbe trasferirsi dopo l’estate per studiare Medicina, ma lui non vorrebbe, ormai innamorato di lei. Laura, anche lei molto presa dalla storia, mostra i suoi lavori artistici al ragazzo e lo coinvolge nella realizzazione di un murale. Come gesto d’amore, Harrison registra una canzone su una musicassetta, dicendo a Laura che sarà la prima di una serie di brani che registreranno insieme.

Ma Harrison, poco dopo, muove investito da un’auto. Laura, affranta, lascia la musicassetta a Cooper (Danny Glover), il proprietario del Lost & Found. Quattro anni dopo, al matrimonio di Chloe, Coopera riconsegna la musicassetta a Laura. La ragazza si decide a riascoltarla, ma ecco che, appena preme “play”, torna indietro nel tempo, al primo appuntamento con Harrison.

La ragazza capisce che la musicassetta ha il potere di farle rivivere la storia con Harrison e prova in tutti i modi a salvargli la vita. Premendo “play” più volte, si ritrova in determinati momenti della relazione, ed ogni volta avverte Harrison, invano: appena torna nel presente, infatti, scopre che il ragazzo è morto.

Intanto, però, Laura sta cambiando la linea temporale: scopre, ad esempio, che Chloe si è sposata con un’altra persona e che non è felice, o che il Lost & Found è andato in fiamme. È proprio Cooper a cercare di far ragionare Laura ed a farle capire che non può cambiare il destino, ma di sentirsi fortunata di aver potuto rivedere il suo amore.

Press Play, il finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Laura sembra ormai rassegnata, ma scopre che sull’altro lato della musicassetta c’è registrata un’altra canzone: la ascolta e torna al momento in cui sta per entrare al Lost & Found e per incontrare Harrison per la prima volta. Decide di non entrare, così da non conoscere Harrison e da salvargli la vita.

La donna continua così la sua vita nel presente, fino a quando giunge Natale: Chloe, ora sposata con la sua anima gemella, la invita a cena. Laura accetta e, con sua grande sorpresa, scopre che è presente anche Harrison, che la incontra per la prima volta.

Press Play, il cast

Nel cast del film spicca la presenza di Danny Glover, visto in numerosissimi film (tra cui la saga di “Arma Letale”), ma anche di Christina Chang, ora nel cast di The Good Doctor, e di Lyrica Okano, vista in Runaways. Clara Rugaard, invece, è comparsa nell’episodio “Mazey Day” di Black Mirror 6. Lewis Pullman, invece, è figlio dell’attore Bill Pullam ed è nel cast di Outer Range, nei panni di Rhett.

Clara Rugaard è Laura;

Lewis Pullman è Harrison;

Lyrica Okano è Chloe;

Danny Glover è Cooper;

Christina Chang è la signora Knott;

Matt Walsh è il signor Knott.

Il film è stato scritto da Greg Björkman (che lo ha anche diretto) e da James Bachelor. Co-produzione tra Stati Uniti e Corea del Sud, è uscito nelle sale nel 2022.

Press Play, dove vederlo?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Press Play in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.