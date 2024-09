Si tiene questa mattina, a partire dalle 10:30, la presentazione dei palinsesti Warner Bros. Discovery a Milano, nell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’evento vedrà in particolare la presenza di Amadeus, il grande ingresso nella famiglia Discovery della stagione 2024-2025.

L’arrivo dell’ex conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo è stato annunciato dal gruppo lo scorso aprile. “Siamo entusiasti di accogliere nella nostra squadra Amadeus, fuoriclasse della tv, straordinario artista e volto tra i più amati dal pubblico italiano” disse l’amministratore delegato Alessandro Araimo. Proprio l’ad e Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del gruppo per l’Italia, saranno al fianco di Amadeus nel corso della presentazione.

Insieme a loro ci saranno anche Aldo Romersa, direttore del Nove, la rete su cui sbarcherà il conduttore, e Gesualdo Vercio, direttore di Real Time. La programmazione televisiva della nuova stagione ha già avuto avvio proprio su Real Time, dove hanno già debuttato Bake Off Italia, Primo appuntamento e Casa a prima vista.

Per il Nove invece la nuova stagione televisiva ha una data precisa d’inizio: si tratta di domenica 22 settembre. In quell’occasione debutterà sul canale diretto da Aldo Romersa Chissa chi è, ovvero Soliti Ignoti nella nuova denominazione Discovery. Sarà l’esordio di Amadeus all’interno di questa nuova realtà e sarà seguito in prima serata da Suzuki Music Party. L’evento musicale, in cui verranno presentati in anteprima televisiva 15 singoli che segneranno la stagione autunnale, verrà registrato domani all’Allianz Cloud di Milano. Lì Amadeus sarà affiancato da Ilenia Pastorelli.

Per quanto riguarda le altre trasmissioni della rete, per lunedì 30 settembre è prevista la partenza di Don’t forget the lyrics e per domenica 6 ottobre il debutto di Che tempo che fa. Per Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sarà la seconda stagione nel gruppo Warner Bros. Discovery. Esordirà invece nei prossimi mesi sul Nove Belen Rodriguez, che affiancherà i PanPers alla conduzione di Only Fun, sostituendo Elettra Lamborghini. Per la showgirl argentina è previsto anche un impegno su Real Time: sarà alla conduzione di Amore alla prova – La crisi del settimo anno. La show, prodotto da Banijay Italia, nella scorsa edizione aveva avuto come conduttrice Giulia De Lellis.

Questi, dunque, sono solo alcuni dei programmi di cui si parlerà alla presentazione dei palinsesti Warner Bros. Discovery. TvBlog seguirà in diretta l’evento con il consueto liveblogging.