“Prendo due farmaci ogni sera”, la confessione di Maria De Filippi

Maria De Filippi, leader degli ascolti in tv, gode del favore del pubblico che apprezza ogni sua scelta. Da Uomini e Donne a C’è Posta per te, ma anche Temptation Island e Amici, la conduttrice riesce sempre a coinvolgere i telespettatori in modo totalitario. In ogni format mette in primo piano i sentimenti della gente comune e questo piace al pubblico. Diretta e sempre sincera, poco incline ai compromessi televisivi, Maria è amata anche per questo suo modo di fare molto spontaneo e oggi la sua presenza come ospite è molto ambita dai colleghi.

Non sempre si presta a dire si agli inviti che riceve, ma per Francesca Fagnani, con cui ha anche un legame d’amicizia, si è spinta ben oltre. Queen Mary è ospite fissa della nuova stagione di Belve. La nota giornalista ha infatti reclutato la conduttrice nel suo particolare talk d’interviste, ma non come ospite, ma come punto fermo dell’edizione in corso. Maria De Filippi ha già fatto due incursioni dove ha vestito i panni della conduttrice e ha rivolto alcune domande a Francesca Fagnani, che non poteva non prestarsi al gioco.

Nell’ultima puntata la giornalista ha ammesso di essere un’ipocondriaca consapevole, e che ama fare diagnosi. E’ certa di comprendere i sintomi di diverse patologie. Scherzando Maria le ha regalato un camice da medico e un bollettario di ricette e non poteva farla più felice. Poi le ha mostrato le sue analisi, fatte la scorsa settimana, e ha chiesto alla giornalista di leggerle. La Fagnani ha rivelato a Maria che aveva solo qualche valore alterato, ma nulla di importante.

Le analisi del sangue di Maria De Filippi: la lettura di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani si è divertita molto a leggere le analisi di Maria De Filippi. La giornalista ha commentato anche i valori alterati di Queen Mary: “HDW (distribuzione dell’emoglobina nei globuli rossi), eosinofili (un tipo di globuli bianchi) e progesterone non rientrano nei parametri, ma nulla di grave. Gli eosinofili alti indicano solo una possibile allergia, e visto che Maria vive con due cani, direi che è tutto normale.”

Ha poi aggiunto: “Quanto al progesterone, è probabilmente salito perché il prelievo è stato fatto troppo presto al mattino”. Maria ha poi commentato il valore del colesterolo, che apparso fuori la norma. Per la conduttrice è una serie preoccupazione, visto che è una patologia presente nella sua famiglia.

Maria De Filippi: “Mi fido del mio medico”

“Il colesterolo è di famiglia. Mi fido del mio medico e prendo due medicine tutte le sere”. Ha confessato la conduttrice di Uomini e Donne. Francesca Fagnani invece le ha rivelato che prende un integratore naturale che riduce il livelli di colesterolo ed è molto popolare: la berberina.

“È una sostanza naturale che attiva un enzima capace di limitare la produzione di colesterolo nel fegato e l’assorbimento intestinale. Io la prendo e funziona.” Ha affermato la conduttrice di Belve. La Barberina è una prodotto naturale, ma va sempre assunto sotto controllo medico soprattutto quando si prendono altri farmaci. Ha diverse proprietà ipocolesterolemizzanti e antinfiammatorie e per questo è necessario il consenso del dottore.