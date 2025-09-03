Premio Lunezia 2025, continuano gli appuntamenti: location, date e ospiti dell’evento musicale

Continuano gli appuntamenti per il trentennale del PREMIO LUNEZIA, la prima manifestazione italiana dedicata al valore musical-letterario delle canzoni, ideata da Stefano De Martino. Dopo il grande successo della prima serata tenutasi lo scorso 25 luglio ad Aulla (Massa-Carrara), la trentesima edizione della manifestazione farà tappa sabato 6 settembre a Follo (La Spezia), presso il Centro Sportivo dello Spezia Calcio (Via S. Martino), il 14 settembre a Roma, di fronte al Colosseo (Jazz e Image) e il 19 ottobre a La Spezia al Teatro Civico (Piazza Mentana).

Condotta da Stefano De Martino e Alessandra Caffaz, la serata in programma sabato 6 settembre a Follo sarà dedicata all’autorato femminile e all’educazione alla non violenza verso le donne.

I dettagli sull’evento

Nel corso della manifestazione saranno assegnati riconoscimenti per il valore musicale letterale delle canzoni a Gaetano Curreri, che per l’occasione si esibirà con Roberto Drovandi (basso) e Andrea Fornili (chitarra), storici componenti della band Stadio, Giusy Ferreri, che a Follo sarà accompagnata da Fabiano Pagnozzi (pianoforte) e Mattia Boschi (violoncello). Antonia Nocca, finalista dell’ultima edizione di Amici, Braska, Claudia Sacco e Samsara. L’evento vedrà la speciale partecipazione del compositore, poeta e autore Vincenzo Incenzo.

In ogni appuntamento, oltre ai grandi nomi del panorama musicale italiano, saliranno sul palco anche i giovani talenti della sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia, curata dalla direttrice artistica Loredana D’Anghera. A Follo si esibiranno le prime cinque finaliste del Premio Lunezia Nuove Proposte 2025, che si contenderanno un posto per la finalissima del 19 ottobre al Teatro Civico della Spezia. Sul palco si alterneranno Irida Nasic con il brano Adieu, Alma con il brano Inutile dolcezza, Distemah con il brano Mille notti, Skeyes con il brano Arcobaleni in sospeso ed Eyeline con il brano Rose nere.

L’evento si svolge con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, della Regione Liguria, e della Nazionale Italiana Cantanti e con il sostegno del Comune di Follo e delle aziende Boccacci SpA, Ratti Immobiliare Srl, Confindustria La Spezia e Ance La Spezia. La direzione musicale del trentennale del Premio Lunezia 2025 è affidata a Beppe Stanco.

Il Premio Lunezia è l’unico premio musicale in Italia non dedicato a un artista scomparso. Da trent’anni valorizza l’arte-canzone attraverso la tesi del suo valore musical-letterario, una peculiarità che lo rende trasversale e attento a tutti i generi proposti dai chansonniers italiani.