Sono stati annunciati oggi i vincitori del Premio Giornalistico Internazionale intitolato a Marco Luchetta, giornalista morto in servizio durante la guerra in Bosnia insieme ai colleghi Alessandro Saša Ota e Dario D’Angelo. A vincere nella sezione Tv news è stato Giammarco Sicuro, ora al timone di Unomattina Estate, inviato del Tg2, che negli scorsi mesi aveva realizzato dal confine Messico-Stati Uniti un reportage per raccontare le condizioni di vita dei bambini che si trovano nell’accampamento di Matamoros.

In questo centro, infatti, i più piccoli sono sfruttati nel lavoro minorile, oltre che essere spesso vittime di abusi e prostituzione. Sicuro, vincitore del prestigioso premio assegnato dalla giuria presieduta da Alberto Matano, ha trascorso gli ultimi mesi prima del suo rientro in Italia in Sud America, raccontando l’emergenza Covid in Brasile e fatti di attualità come la scomparsa di Diego Armando Maradona, direttamente dalla sua terra natale, l’Argentina. In passato Giammarco Sicuro è stato testimone sul campo degli attentati dell’Isis a Londra e Berlino, così come del terremoto di Amatrice nel 2016.

Un altra giornalista televisiva ha ottenuto la vittoria in una diversa sezione del Premio Luchetta, quella dedicata alla stampa italiana. Si tratta di Ilaria Testi, che riceve il premio per un articolo pubblicato sull’Espresso, settimanale per il quale collabora. “I bambini dell’era Covid abbandonati ai loro incubi” è il titolo del pezzo nel quale la Testi racconta i reparti di neuropsichiatria infantile e i disagi dei più piccoli dovuti alle chiusure prolungate – “le ferite invisibili della pandemia” vengono definite nel sottotitolo.

Ilaria Testi è una giornalista de La7, inviata di Tiziana Panella a Tagadà da alcuni anni. Con lei si è congratulato anche il direttore della rete di Urbano Cairo, Andrea Salerno.

Una doppia vittoria al Premio Luchetta dunque per il giornalismo televisivo con i successi di Giammarco Sicuro e Ilaria Testi.