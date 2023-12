Nella giornata di ieri 15 dicembre 2023 si è svolta, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati a Palazzo di Montecitorio la cerimonia di consegna del Premio Laurentum 2023. La storica rassegna dedicata alla poesia, arrivata alla sua trentasettesima edizione. Tanti i premiati e le presenze di importanti personaggi del mondo della cultura nostrano.

La giuria del premio Laurentum

Premio Laurentum 2023 per la carriera ai fratelli Avati

La Giuria del Premio Laurentum, presieduta da Gianni Letta e composta da Angelo Bucarelli, Corrado Calabro’, Luca di Bartolomeo, Simona Izzo, Paolo Lagazzi, Davide Rondoni e Roberto Sergio, ha deciso di attribuire il Premio Laurentum Edizione 2023 – “Alla Carriera” ai Fratelli Antonio e Pupi Avati. Il direttore del Premio e amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha voluto cosi commentare la decisione di assegnare l’importante riconoscimento ai fratelli Avati :

“I fratelli Avati, con una carriera eccezionale, hanno plasmato il panorama cinematografico italiano e internazionale con la loro visione distintiva e la capacità di raccontare storie avvincenti. Il Premio alla Carriera conferito dal Premio Laurentum rappresenta un tributo per il loro straordinario contributo alla settima arte e il loro impatto duraturo sulla cinematografia mondiale, oltre ad offrire un’opportunità unica, per onorare la straordinaria carriera di Antonio e Pupi Avati”.

Il premio al Ministro Gennaro Sangiuliano

Per il Premio per l’Eccellenza nella Saggistica Storica e nel Giornalismo Culturale attribuito a Gennaro Sangiuliano, dice il direttore Roberto Sergio: “Il Premio Laurentum è entusiasta di onorare Gennaro Sangiuliano per il suo straordinario contributo alla divulgazione culturale e alla valorizzazione della nostra eredità storica. Da ex collega conosco personalmente il talento di Sangiuliano e il suo impatto duraturo nel promuovere la comprensione e l’apprezzamento della storia e della cultura e voglio esprimere profonda ammirazione per la sua abilità nel rendere accessibile la complessità di queste tematiche attraverso un’approfondita analisi ed una narrativa avvincente”.

Il premio ai Valori della Cultura a Vittorio Sgarbi

“ll Premio Laurentum”, dice Giovanni Tarquini, Presidente del Centro Culturale Laurentum “ha inoltre decretato di assegnare il Premio “I Valori della Cultura 2023 a Vittorio Sgarbi per il suo impegno senza riserve nel preservare e diffondere il patrimonio culturale italiano. Il riconoscimento è un tributo alla sua straordinaria erudizione e al suo ruolo cruciale nel plasmare la comprensione e l’apprezzamento della cultura e dell’arte”.

Il premio all’intrattenimento a Carlo Conti, le parole di Roberto Sergio

C’è poi il riconoscimento ad una delle colonne della Rai, Carlo Conti, su di lui ecco il commento dell’ad Rai Roberto Sergio:

“Sono estremamente orgoglioso del Premio Speciale Laurentum alle Eccellenze nell’Intrattenimento Culturale tributato all’ amico Carlo Conti. Questo premio riconosce non solo il talento ineguagliabile di Conti, ma anche la sua dedizione nel costruire ponti tra artisti ed il suo ruolo esemplare come modello di umanità e collaborazione nel settore, modello che ha arricchito il mondo dello spettacolo”

Gli altri riconoscimenti

Il Premio Laurentum ha poi assegnato il Premio Speciale Laurentum all’Impegno per le Pari Opportunità e per l’Uguaglianza di Genere a Lella Golfo. “Oggi celebriamo l’impegno straordinario di una donna eccezionale”, ha commentato Giovanni Tarquini, “Lella Golfo ha dimostrato che, quando si tratta di pari opportunità e uguaglianza di genere, non c’è alcun limite al coraggio e alla determinazione. Dobbiamo tutti prendere ispirazione da lei e mettere in pratica la sua audacia anche nella nostra quotidianità. Brindiamo a Lella e ad un futuro più luminoso, dove l’uguaglianza sia la norma, non l’eccezione!”

Premio Speciale Laurentum per l’Impegno Culturale, Sociale e Filantropico

Inoltre, Maite Carpio Bulgari è stata insignita del Premio Speciale Laurentum per l’Impegno Culturale, Sociale e Filantropico. Su questo premio Roberto Sergio ha commentato: “E’ con grande onore che annunciamo il conferimento di questo prestigioso riconoscimento a Maite Carpio Bulgari, che è un esempio di dedizione e di passione per la promozione di valori fondamentali nella nostra società. Il suo straordinario impegno ha avuto profondo impatto sul tessuto culturale e sociale, lasciando un’impronta indelebile nella nostra comunità. Con gratitudine, celebriamo il suo spirito altruista e la sua visione illuminante che ha ispirato cambiamenti positivi. Auguriamo a Maite ulteriori successi nel suo nobile percorso”.

Il Premio alla Poesia

Nomi di grande spessore anche in ambito poetico, dato che del XXXVII Premio per la poesia è stato insignito Giovanni Dotoli, letterato e poeta di chiara fama, mentre il XIII Premio Dante Alighieri, che nasce da un’idea dell’insigne poeta e giurato del Premio Laurentum per la poesia, Davide Rondoni, è andato ad un illustre artista straniero, Habib Tengour, poeta, sociologo e antropologo franco-algerino. A consegnare i prestigiosi riconoscimenti è stato il fine saggista e scrittore Paolo Lagazzi.

Premio Speciale Laurentum “Save the Cultural Heritage”

La cerimonia si è conclusa con la consegna del Premio Speciale Laurentum “Save the Cultural Heritage” a Yulia Vaganova, Direttrice del Museo delle Belle Arti Khanenko di Kiev, per il suo coraggioso prodigarsi nel salvare il Museo, duramente colpito nei primi giorni dell’invasione russa in Ucraina e le opere in esso contenute. Il maggior numero di opere italiane presenti in Ucraina è peraltro custodito al Khanenko.

Il Presidente SIAE sul Premio Laurentum

Il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi ha dichiarato: “Da 37 anni il Premio Laurentum individua le personalità che sanno tradurre in parole le emozioni e le contraddizioni del nostro tempo. A coloro che, con la loro creatività e con la loro sensibilità, ci regalano frammenti di sogno. SIAE è al fianco del Laurentum da molti anni, perché la nostra vocazione come Società è da sempre proteggere e valorizzare chi ci fa emozionare, ed essere concretamente di sostegno a chi sa tributare il giusto valore al mestiere dell’autore”.

Il Premio ha ottenuto fino ad oggi importanti riconoscimenti istituzionali: le Medaglie del Presidente della Repubblica, le Medaglie del Presidente del Senato e della Camera dei Deputati, oltre che il patrocinio di numerose istituzioni ed enti, tra i quali: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma Assessorato alle politiche culturali, il IX Municipio (ex XII), Camera di Commercio di Roma, Federlazio, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l’Accademia della Crusca, l’Università Tor Vergata – Facoltà di Lettere, la Libera Università Santissima Assunta (Lumsa) – Facoltà di Lettere, l’Associazione Roma Caput Mundi, l’Istituto Luce e Zetema.