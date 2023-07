Stasera, martedì 4 luglio 2023, in seconda serata su Rai 1 (a partire dalle ore 23:40), andrà in onda la quindicesima edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, condotto da Mara Venier e Alberto Matano per il quarto anno consecutivo.

Promosso dalla Fondazione Biagio Agnes, anche quest’anno il premio intitolato allo storico Direttore Generale Rai scomparso nel 2011, che ha da sempre l’obiettivo di “valorizzare e premiare la professione giornalistica in ogni suo aspetto”, sarà consegnato a professionisti dell’informazione, dello spettacolo e della cultura.

Nel corso della serata registrata lo scorso 23 giugno a Piazza del Campidoglio a Roma, si alterneranno momenti di intrattenimento, esibizioni di ospiti musicali (Al Bano, Fausto Leali ed Arisa) e momenti di riflessione.

Il Premio Biagio Agnes è un programma di Marco Luci, Mirko Nazzaro, Paolo Capponi e Stefano Castellano, con la regia a cura di Salvatore Perfetto.

Chi sono i vincitori del Premio Biagio Agnes?

I vincitori della quattordicesima edizione del premio sono la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola (Premio Biagio Agnes per le Istituzioni Europee), Stefania Battistini del Tg1 e Lorenzo Cremonesi de Il Corriere della Sera (Premio Biagio Agnes per i Reporter di Guerra), Francesca Paci de La Stampa (Premio Biagio Agnes per la Carta Stampata), Sabino Cassese e Amministrare la nazione. La crisi della burocrazia e i suoi rimedi (Premio Biagio Agnes come Saggista e Scrittore), Margherita De Bac de Il Corriere della Sera (Premio Biagio Agnes per la Divulgazione Scientifica), Fiorello e Viva Rai 2 (Premio Biagio Agnes per la Televisione), Voci in Barcaccia. Largo ai giovani! di Rai Radio 3 condotto da Enrico Stinchelli e Michele Suozzo (Premio Biagio Agnes per la Radio), Il nostro generale di Rai 1 con Sergio Castellitto (Premio Biagio Agnes per la Fiction), Dante di Pupi Avati (Premio Biagio Agnes per il Cinema), Mare Fuori di RaiPlay (Premio Biagio Agnes per la Generazione Streaming), Cecilia Sala e Stories (Premio Biagio Agnes per la Generazione Podcast) e Silvia Boccardi e Will Media (Premio Biagio Agnes per la Generazione Digitale).

I premi sono stati assegnati dalla giuria presieduta da Gianni Letta e composta da Giulio Anselmi, Alberto Barachini, Carlo Bartoli, Stefano Folli, Luciano Fontana, Luigi Gubitosi, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Massimo Martinelli, Antonio Martusciello, Agnese Pini, Antonio Polito, Aurelio Regina, Danda Santini, Roberto Sergio, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini e Mons. Dario Edoardo Viganò.