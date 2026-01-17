Premier League, oggi il derby di Manchester: orario tv e l’esordio di Carrick contro Guardiola

All’Old Trafford si scontrano scena oggi, sabato 18 gennaio 2026, le due versioni calcistiche più eccellenti di Manchester, ma con stati d’animo completamente opposti. Da una parte lo United, vittima di un vortice fatto di anarchia e crisi senza fine che ha portato a un clamoroso esonero proprio alla vigilia della stracittadina. Dall’altra il City che sbandiera la solidità dell’era Guardiola, al decimo anno alla guida dei Citizens dove ha costruito una dinastia che tuttavia sembra ormai prossima al tramonto.

Carrick contro Guardiola: terzo allenatore stagionale

Sarà un battesimo di fuoco per Michael Carrick, leggenda dei Red Devils chiamato a guidare la squadra dopo le brevi e fallimentari parentesi di Amorim e Fletcher. Il terzo manager in una sola stagione per uno United che si trova in settima posizione con 32 punti, reduce da tre pareggi consecutivi in campionato e dall’eliminazione in FA Cup per mano del Brighton.

Dall’altra parte c’è Pep Guardiola, che alla vigilia del derby ha lanciato una frecciata tutt’altro che sottile: “Qui sono stati pazienti, non ci sono altri segreti. In altri club, dopo la scorsa stagione sarei stato esonerato. Sono stati pazienti anche per quello che avevamo fatto in passato, ovvero qualcosa di straordinario”. Il riferimento all’altra sponda, che di allenatori durante la reggenza di Pep al City ne ha cambiati otto, è evidente.

City e United, due mondi a confronto

Perso nella memoria è il tempo in cui i Red Devils erano un modello di continuità, con Alex Ferguson alla guida del club per quasi 27 anni. La fine dell’era di Sir Alex è coincisa con un viaggio infernale da cui non si vede l’uscita. Dal 2016 in poi sono arrivati solo 4 trofei: una Coppa d’Inghilterra, una Europa League e due coppe di Lega. La Premier manca da 13 anni, bilancio ulceroso sovrapposto alla supremazia costruita da Guardiola con 18 trofei vinti, tra cui 6 Premier e una Champions.

Il City, complici tre pareggi consecutivi in Premier League, è scivolato a meno sei dall’Arsenal capolista ma resta nettamente favorito secondo i bookmaker. Gli azzurri di Manchester arrivano al derby con un brillante ruolino di dieci vittorie e tre pareggi di fila.

Dove vedere il derby di Manchester in tv e streaming

Manchester United-Manchester City si gioca oggi, sabato 18 gennaio 2026, alle ore 13.30. Il derby sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. La partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now TV per gli abbonati.