Il ritorno della comicità che ha segnato gli anni Novanta riporta sotto i riflettori due volti amatissimi. Ma le donne del gruppo non sono mai sparite davvero: ecco dove sono oggi.

Premiata Ditta, Ciufoli e Insegno Tornano su Rai due: cosa fanno oggi Tiziana Foschi e Francesca Draghetti

Le risate e la comicità che ha caratterizzato gli anni Novanta sono tornate. Da domenica 29 giugno 2025, in prima serata su Rai 2, Pino Insegno e Roberto Ciufoli si sono riuniti per un nuovo programma comico, Facci ridere, in cui squadre di concorrenti comuni si sfidano a colpi di umorismo davanti a una giuria vip chiamata “i Musoni”. È un format che ha già conquistato per leggerezza e divertimento, ma soprattutto per quel ritorno al passato dei due protagonisti della storica Premiata Ditta, il quartetto che ha fatto scuola nella comicità televisiva nel secolo scorso.

Pino Insegno e Roberto Ciufoli sono volti familiari del piccolo schermo, ma la memoria corre inevitabilmente anche agli altri due membri del gruppo: Tiziana Foschi e Francesca Draghetti, fondamentali nell’equilibrio e nel successo del team. Il quartetto nasce nel 1986 grazie all’intuizione di Gianni Boncompagni e Giancarlo Magalli, che li volle nel cast di Pronto, chi gioca? accanto a Enrica Bonaccorti. Da lì in poi, il gruppo non si è più fermato, diventando presenza fissa di programmi come Ciao weekend su Rai e Finché c’è ditta c’è speranza su Mediaset, oltre che in teatro.

Fino al 2006, la Premiata Ditta è stata sinonimo di sketch travolgenti e satira leggera. Poi, la scelta di separare le carriere pur mantenendo un legame artistico e personale. In effetti, nel 2017 tutti e quattro hanno confermato di non essersi mai realmente sciolti, ma solo di aver seguito percorsi diversi, pronti a ritrovarsi quando l’occasione lo consente.

Cosa fanno oggi le donne della Premiata Ditta

Ma cosa fanno oggi Tiziana Foschi e Francesca Draghetti, le due colonne portanti della comicità al femminile del gruppo? Sebbene meno esposte mediaticamente rispetto ai colleghi maschi, le due attrici non hanno mai abbandonato il palco. Foschi si è concentrata sul teatro, la sua grande passione, portando in scena spettacoli scritti e interpretati da lei. Il suo è un teatro più maturo, spesso impegnato, ma sempre attraversato da quel tratto ironico che l’ha fatta conoscere e apprezzare. Continua a calcare i palcoscenici italiani con determinazione e passione portando avanti un linguaggio comico personale e raffinato.

Francesca Draghetti, invece, è un’affermata doppiatrice: presta infatti il suo talento a film, cartoni animati e serie TV. Anche per lei il teatro rimane un punto fermo, continuando a esibirsi in spettacoli dove può esprimere tutta la sua comicità, ma anche la sua vena drammatica. In una recente intervista ha raccontato di non aver mai lasciato davvero lo spettacolo, anche se oggi preferisce lavorare dietro le quinte o in contesti meno televisivi.

Ognuno dei quattro membri della Premiata Ditta ha costruito un proprio percorso artistico, mantenendo però vivo lo spirito di squadra che li ha sempre uniti. Il ritorno in TV di Insegno e Ciufoli con Facci ridere potrebbe essere chissà. il primo passo verso una nuova collaborazione tra i quattro.