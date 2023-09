Questa sera, a partire dalle 22:00, andrà in onda su Rai 3 Preghiera per Willy Monteiro, un documentario di Aurelio Picca. Proiettato mercoledì sera nella Sala Tognazzi del Cinema Multisale-Ariston di Colleferro, lì dove avvenne l’uccisione del giovane, oggi sarà trasmesso dalla tv pubblica, che farà introdurre il documentario dal giornalista ed ex direttore dell’Approfondimento Antonio Di Bella.

Scritto dallo stesso Aurelio Picca e da Massimo Razzi, prodotto da Amarcord Productions in collaborazione con Rai Documentari, Preghiera per Willy Monteiro ha lo scopo di andare alle radici sociali e culturali della violenza che si compì nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2020 sul ragazzo di origini capoverdiane. Willy Mointero Duarte venne, infatti, ucciso dalle botte che gli inflissero Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Raffaele Belleggia.

A parlare nel corso del documentario saranno i parenti e gli amici sia degli assassini sia di Willy Monteiro. Il racconto attraverserà i luoghi tra Roma e Frosinone in cui i cinque ragazzi vivevano, per intrecciare un racconto parallelo. Ai singoli fatti che precedettero l’uccisione del giovane, si aggiungerà la storia che ha plasmato negli anni quei territori.

Paliano, Lariano, Artena e Colleferro sono i nomi delle località che fanno da scenario a questa vicenda. “Io, che fin da ragazzino conosco questa zona, l’ho vista nei mutamenti degli anni. È come se fosse un corpo tutta questa zona” racconta Aurelio Picca, giornalista e scrittore di Velletri. Con queste sue parole viene presentato dal suo autore Preghiera per Willy Monteiro sulla pagina Twitter di Rai Documentari.

Un racconto dolorosamente umano, un’indagine sociale alla ricerca delle radici del male, nascosto in una dimensione in bilico tra modernità e ancestrale violenza: #PreghieraPerWillyMonteiro domani in prima serata su @RaiTre e @RaiPlay#raidocumentari #WillyMonteiro pic.twitter.com/u8heNgWqKz — Rai Documentari (@raidocumentari) September 7, 2023

Il documentario vedrà la partecipazione, fra gli altri, di Antonio Carella, luogotenente dei carabinieri, Domenico Alfieri, sindaco di Paliano, don Luciano Lepore e don Antonio Coppola. Sono inoltre previsti gli interventi di Emanuele Quattrocchi, Simone Cicalone, Alessandro Acciarito, Antonella Graziani, Michela Timperi, Caterina Montesanti.