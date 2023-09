Pour Parler, Nuzzo e Di Biase divertono con il loro comedy talk

Ma quanto sono bravi Corrado Nuzzo e Maria Di Biase? Su Rai 2 è partito in seconda serata Pour Parler, un piacevolissimo comedy talk nel quale la coppia comica e lo stand up comedian Francesco De Carlo affrontano ogni volta un tema diverso. Per il debutto è toccato al denaro. Nel parterre di ospiti per l’esordio la conduttrice Andrea Delogu e l’attrice Michela Giraud.

Non capita molto spesso che una trasmissione comica convinca già dalla prima puntata. Era successo tre anni fa con Una pezza di Lundini, grazie all’irruzione del surreale nella seconda serata di Rai 2. Probabilmente Pour Parler non sarà altrettanto cult a tal punto da godere di una produzione di meme per mesi, ma Nuzzo e Di Biase, coppia anche nella vita, conquistano grazie al comune dono della battuta pronta e ad un’intesa comica straordinaria.

Per fare qualche esempio: quando Michela Giraud si lamenta di spendere troppi soldi in vestiti, Nuzzo la gela con un “Non si direbbe”, scatenando l’ilarità in studio. Lo stesso Corrado si lascia andare ad una dichiarazione d’amore con retrogusto di black humour quando afferma di desiderare una bara “a forma di Maria Di Biase” per averla sempre dentro di lei.

IL RIASSUNTO DELLA MEZZ’ORA PRECEDENTE: IL MIGLIOR MOMENTO DI POUR PARLER

Naturalmente ogni programma comico che si rispetti possiede una forte componente scritta. Irresistibile Di Biase con il suo monologo sui ricchi che non lasceranno nulla ai figli, introdotto da un preambolo geniale come “Fatemi dire una cosa prima che mi venga il collo come Adriano Pappalardo. Posso soffrire di ritenzione idrica, ma non di ingenuità”. Il Riassunto della mezz’ora precedente è al momento la genialata della stagione televisiva 2023-2024. Si tratta in realtà di un finto riassunto, che propone dei momenti mai accaduti in trasmissione, peraltro anche scorretti (per esempio in uno di questi spezzoni Andrea Delogu domanda ai conduttori: “Mi state guardando le te…e?”).

Un po’ in ombra Francesco De Carlo, peraltro uno dei migliori stand up comedian in circolazione, mentre tra le due ospiti ha convinto maggiormente Andrea Delogu (la sua storia come ex cantante di successo nelle Filippine valeva la visione della puntata) rispetto a Michela Giraud.