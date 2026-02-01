C’è posta per te, quarta vittoria tra famiglie in lite, tradimenti e un Del Piero ‘promozionale’

Maria De Filippi conquista l1a quarta vittoria consecutiva nel sabato sera, ma The Voice Kids non molla e anzi rosicchia terreno settimana dopo settimana.

Il people show di Canale 5 mantiene saldamente il primato pur registrando una lenta erosione del vantaggio. Ma se nelle prime puntate il distacco era netto, ora Antonella Clerici con il suo show dei giovani talenti si sta avvicinando, guadagnando decimali preziosi ma arrivando addirittura a conquistare i picchi in alcune fasi della serata sfruttando magari qualche storia più lenta e meno coinvolgente del salotto De Filippi.

C’è posta per te: tradimenti seriali e storie forti

La puntata di sabato 31 gennaio ha proposto storie che hanno fatto discutere anche sui social, a cominciare dalla vicenda di Micaela e Antonino che ha scatenato un vero e proprio putiferio del giorno dopo on line. La donna ha perdonato per ben quattro volte il marito che l’ha tradita per un anno e mezzo con la stessa amante, arrivando persino a farsi una vacanza a Lipari con l’altra mentre la moglie era a casa in dolce attesa della loro figlia.

Il particolare più inquietante? Antonino aveva detto all’amante: “Le ho promesso che ti avrei lasciata, aspettiamo solo che partorisca e poi andiamo a convivere”. Micaela, lucidissima, glielo ha rinfacciato senza alcuna incertezza: “Stai tornando da me solo perché ti sei ritrovato da solo dopo che lei ti ha mollato…”. Eppure, alla fine, la busta l’ha aperta offrendosi a una riconciliazione.

Maria De Filippi accusata di forzare la mano

Ad alcuni spettatori non è sfuggito un atteggiamento meno passivo del solito di Maria De Filippi, spesso accusata di forzare pesantemente la mano verso una riconciliazione. Domande molto dirette: “Non ti manca?”, “Hai paura che lo possa rifare?” o “Sei proprio sicura di chiudere la busta?” hanno fatto vacillare Micaela che alla fine ha ceduto, uscendo dallo studio mano nella mano con il marito, traditore seriale.

Eppure, prima dell’intervento della conduttrice, la donna aveva dimostrato grande equilibrio, lucida e non molto disposto a una riconciliazione: “Ci vedremo per l’interesse e per il bene nostri figli” gli aveva detto. Ma dopo un anno e mezzo di corna anche lei ha ceduto. Qualcuno on line tira in ballo un episodio simile avvenuto sabato scorso, quando la conduttrice aveva convinto un’altra ragazza a dare una seconda chance all’ex traditore. E sui social è scoppiata la polemica: perché Maria ha sviluppato una sorta di tolleranza per i maschi che tradiscono?

Sara e l’uomo che l’ha vista crescere dal battesimo

Altra storia che ha fatto discutere è quella di Sara, sposata a soli 18 anni con Giovanni, amico di famiglia e più grande di lei 27 anni. Il particolare più inquietante? Giovanni aveva partecipato al battesimo di Sara. “Mi ha vista crescere”, ha confermato lei quasi emozionata.

Ma i genitori di Sara, Francesco e Liliana, non hanno mai accettato questa relazione e anche se dopo sette anni hanno provato a riavvicinarsi, dichiarandosi disposti ad accettare il genero pur di riallacciare i rapporti con la figlia, la discussione tra i due lati della busta è stata tutt’altro che tenera. Nel dialogo si scopre che Sara si è sposata dopo appena quattro mesi di fidanzamento quando Giovanni, all’epoca, non aveva nemmeno un lavoro fisso. La busta tra genitori e figlia è rimasta chiusa, con Sara furiosa che ha accusato la madre di “recitare un copione magari per sfondare su Canale 5”.

Del Piero emoziona ma smarchetta brand

L’ospite eccellente della serata è stato Alessandro Del Piero, passato altre otto volte dal salotto De Filippi, alcune delle quali – memorabili· Prima presenza in studio nel 2002 a cavallo tra lo scudetto #26 e il #27 della Juventus.

Del Piero è stato chiamato in trasmissione per sorprendere Matteo, ragazzo che ha perso entrambi i genitori e che considera l’ex capitano juventino il suo idolo, proprio come lo era per il padre scomparso che gli aveva trasmesso la passione per il calcio, la Juve e il leggendario numero #10.

Quello con il fuoriclasse, oggi commentatore sportivo e testimonial SKY, è stato un momento molto emozionante, uno dei più apprezzati dal pubblico, con Del Piero che ha regalato la sua maglia del ’96 autografata. La Juve di quella stagione, con Marcello Lippi in panchina, Antonio Conte in campo ma anche con l’indimenticabile Luca Vialli capitano, aveva vinto la Champions League. Matteo riceve il regalo quasi in lacrime oltre a un viaggio a Berlino.

Peccato che durante l’elargizione dei doni, il campione abbia citato almeno due brand, trasformando di fatto la sorpresa in una sorta di memo pubblicitario. Nei programmi tv è rarissimo sentir parlare di marchi specifici, a meno che non ci siano accordi commerciali presi prima che in teoria dovrebbero essere citati da grafiche che avvertono della presenza di marchi o citazioni a fine pubblicitario . La “sorpresa” di Del Piero si è trasformata in #adv non dichiarato, provocando più di una perplessità: cosa che potrebbe anche portare a un richiamo ufficiale alla Rete.

Niente confronto con Sanremo

C’è posta per te quest’anno ha in programma nove puntate l’ultima delle quali andrà in onda il 14 marzo. Niente trasmissione invece il 28 febbraio, quando a dominare la scena ci sarà il Festival di Sanremo.