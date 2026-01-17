C’è Posta per Te anticipazioni stasera 17 gennaio: i super ospiti di Maria De Filippi

Dopo il debutto record con oltre 4,4 milioni di spettatori e il 28,6% di share, C’è Posta per Te torna stasera, sabato 17 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata. Maria De Filippi prepara alcune storie ma soprattutto un paio di ospiti davvero significativi e strettamente collegati sia alla storia della trasmissione che a quella della conduttrice.

Gli ospiti della serata: Emma e Stefano De Martino

A impreziosire la serata ci saranno due ospiti speciali legati da un passato comune nella scuola di Amici: Emma Marrone e Stefano De Martino, due autentiche creature di Maria De Filippi che avevano esordito ormai molti anni fa ad Amici dove avevano vissuto anche una tenera storia d’amore.

Per la cantante salentina si tratta della decima partecipazione a C’è Posta per Te, la prima delle quali risale alla nona e ultima puntata del 2022. Stefano De Martino, invece, vanta la sesta presenza nel people show, avendo preso parte a tutte e cinque le edizioni precedenti.

Il conduttore di Affari Tuoi ha un legame anche più speciale con Maria De Filippi: dopo l’esordio nella scuola di Amici nel 2009, ha condotto il daytime del talent nel 2015 e ha ricoperto il ruolo di giudice del serale nel biennio 2021-2022. Oggi è una delle colonne del preserale di Rai Uno con Affari Tuoi. In aperta concorrenza con la Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

De Martino ed Emma, sua ex fidanzata, si ritroveranno nella stessa trasmissione dopo alcuni anni. I due sono stati insieme per tre anni fino al 2012, quando il conduttore napoletano si innamorò di Belen Rodriguez.

Le anticipazioni della puntata

Come sempre, al centro del programma ci saranno racconti commoventi, conflitti familiari da risolvere, amori da riconquistare e rapporti da ricucire. Dalle anticipazioni diffuse sui social, emerge che Maria De Filippi. Un’anticipazione ci ha rivelato che in un momento della puntata, la conduttrice si rivolgerà ironicamente a un signore che deve decidere se aprire la famosa busta per riabbracciare il figlio: “Lo vuoi vedere tuo figlio? Dimmi di sì perché se no ti ammazzo io”, ha detto scherzando per convincerlo.

C’è Posta per Te dovrebbe articolarsi su nove puntate, con il gran finale previsto per sabato 7 marzo. L’appuntamento è come sempre per stasera, sabato alle 21.30 su Canale 5, dopo la Ruota della Fortuna, con diretta streaming disponibile su Mediaset Infinity.