“Possiamo parlare d’altro?”, l’ospite gela Silvia Toffanin. Cosa è successo a Verissimo

Colpo di scena nello studio di Verissimo, durante la puntata andata in onda il 30 novembre su Canale 5. Silvia Toffanin ha ancora una volta ospitato diversi personaggi del mondo dello spettacolo, che sono entrati nel suo salotto per raccontare qualcosa in più su di sé e sulla propria vita professionale.

I Pooh nello studio di Silvia Toffanin

Toffanin ha accolto nello studio di Verissimo i Pooh, pronti a festeggiare i loro 60 anni di carriera. Per rendere omaggio a questo traguardo, i quattro cantanti hanno infatti eseguito un medley delle loro canzoni più famose: un risultato da record che sarà presentato durante il loro tour 2026. “Abbiamo un regalo per i nostri fan. A settembre – ottobre 2026 partirà il nostro tour con una prima tappa a Bergamo, la mia città, e questo mi rende davvero molto felice” – ha detto Roby Facchinetti – “È un traguardo quasi incredibile, straordinario, che non succede spesso per una band. Lo sognavo da bambino e dopo cinque anni di gavetta è arrivato il famoso treno su cui salire sopra, è stato in quel momento che ho preso parte della band”.

“Io avevo solo 17 anni quando sono entrato ne I Pooh, avevo da poco terminato le scuole e far parte della band era un’ambizione per qualsiasi chitarrista, quasi non ci credevo. Ero un ragazzino incosciente e forse questo mi ha salvato, quel periodo I Pooh erano come i Beatles“, ha concluso Dodi Battaglia.

Le parole di Riccardo Fogli