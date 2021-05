Stasera, lunedì 31 maggio 2021, inizia allo stadio Stožice di Lubiana, in Slovenia, l’avventura degli azzurrini nella fase finale degli Europei Under 21. Portogallo-Italia Under 21 sarà trasmessa in diretta su Rai1, con telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual. Per le interviste e gli interventi da bordocampo ci sarà Andrea Riscassi.

Si tratta del quarto di finale tra la nazionale che ha conquistato nella prima fase il primo posto del Girone D, davanti a Croazia, Svizzera e Inghilterra, e quella di mister Nicolato che hanno raggiunto la qualificazione, non senza faticare, all’ultima giornata battendo 4-0 la Slovenia (in precedenza avevano pareggiato contro la Repubblica Ceca e contro la Spagna). Chi vince stasera (gara secca) affronterà una tra Spagna e Croazia, che si sfidano ai quarti di finale oggi alle ore 18.00.

Il calcio di inizio di Portogallo-Italia Under 21 di stasera è fissato alle ore 21.00. Il collegamento con lo stadio inizierà però subito dopo la fine del Tg1 della sera, per il pre partita. Il match sarà visibile gratuitamente anche in live streaming su Rai Play.

Gli Europei Under 21 si concluderanno domenica prossima, allorquando è programmata la finale a Ljubljana. Qualche giorno dopo – esattamente l’11 giugno – inizieranno invece gli Europei delle Nazionali maggiori, con l’Italia di Roberto Mancini (venerdì disputerà l’ultima amichevole, contro la Repubblica Ceca) che aprirà la competizione giocando a Roma contro la Turchia. Anche in questo evento le partite degli azzurri saranno proposte in diretta dalla Rai, mentre Sky coprirà in maniera integrale il torneo.

Intanto, proprio ieri il commissario tecnico ha ridotto a 28 i convocati, escludendo, tra gli altri, Moise Kean, generando le prime critiche sui social da parte dei tifosi. Entro domani la rosa dovrà essere ulteriormente limata, fino ad arrivare a 26 giocatori.