Porta a Porta compie trent’anni: Bruno Vespa prepara una puntata speciale in prima serata

Trent’anni in un secondo. Il titolo di un noto film potrebbe sintetizzare al meglio le sensazioni e suggestioni di Bruno Vespa che, con un pizzico di orgoglio e soddisfazione, si appresta a festeggiare un traguardo importante. L’ennesimo della sua carriera di cronista e conduttore televisivo. Porta a Porta compie 30 anni dal debutto sulla rete ammiraglia della Rai. Un anniversario che non può passare sotto silenzio.

Infatti Viale Mazzini è pronta a tributare gli onori del caso a uno dei volti di punta dell’azienda con un format che, ormai, definire longevo è un eufemismo. Porta a Porta, fra interesse, polemiche e critiche ha sempre ottenuto ascolti importanti in seconda serata. Questo perché, oltre a numeri e contenuti, Bruno Vespa ha sempre saputo diversificare il proprio parterre. Politici e personaggi di attualità, inframezzati da autorità scientifiche e non solo.

Porta a Porta, 30 anni dal debutto

Porta a Porta ha raccontato l’Italia, in questi anni che sembrano essere passati più rapidamente del previsto, nelle sue sfaccettature più intime. Dal “contratto con gli italiani”, siglato da Silvio Berlusconi in diretta televisiva, ai ballerini di Ballando Con Le Stelle, passando per la celebrazione delle icone dello spettacolo italiano. Da Gassmann a Sordi, fino ai più recenti fasti di Fiorello, Favino e Benigni. Pensare di sentirsi arrivati non è nelle priorità di Bruno Vespa che, qualche calcolo, se non altro per la soddisfazione di tirare le somme, comincia a farselo.

Poi, però, torna a compiere il proprio lavoro che prevede – per l’occasione – una puntata speciale targata Raiuno. In prima serata. C’è già la data: il prossimo 21 gennaio 2026, visto che il debutto avvenne un giorno più tardi. Il 22 gennaio 1996. Il titolo è chiaro e semplice: Porta a Porta – 30 anni della nostra vita.

Bruno Vespa in prima serata

Una finestra sul mondo che cambia e su come sono cambiati, nell’arco di tre decadi, gli italiani anche rispetto alle scelte televisive. Porta a Porta è riuscito a resistere a tutto questo con una precisa liturgia linguistica e mediatica. Infatti, a ricordarlo, ci saranno tanti ospiti: politici, ma anche attori, attrici e cantanti.

L’appuntamento è per il 21 gennaio 2026, subito dopo Affari Tuoi. Senza dimenticare, poi, le puntate di Cinque Minuti: un format più giovane che, però, inizia a maturare importanti traguardi. Intanto Porta a Porta apre al prime time. Dopo 10957 seconde serate è (quasi) il completamento di un mosaico, ancora ricco di caselle da riempire con il favore del pubblico.