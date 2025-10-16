Caso Garlasco, Bruno Vespa bacchetta Lovati: “Vede ballerine o pacchi qui?”

Ancora una sfuriata di Bruno Vespa nella puntata di Porta a Porta di ieri sera, dedicata in gran parte all’omicidio di Chiara Poggi e al caso Garlasco.

Bruno Vespa vs Massimo Lovati

Ospite in studio Massimo Lovati, l’ormai ex avvocato di Andrea Sempio, che si è visto revocare il mandato dal suo assistito dopo quasi dieci anni di collaborazione. Il perché lo spiegherà proprio lo stesso Sempio in una breve intervista rilasciata in esclusiva a Quarto Grado.

A un certo punto Lovati, parlando della sua presenza in trasmissione parla di ‘programma di Intrattenimento’. Cosa che fa subito inalberare Vespa, che lo interrompe bruscamente… “Questo non è un programma di intrattenimento. Vede qualcuno ballare? Vede qualcuno giocare? Vede qualcuno appeso ai lampadari? Vede qualcuno che apre pacchi?”… è sbottato Vespa in diretta facendo riferimento a Ballando con le Stelle e ad Affari Tuoi, programmi di punta (e di intrattenimento) della rete ammiraglia della RAI.

Lovati, onnipresente per mesi in quasi tutte le trasmissioni di approfondimento giornalistico, si deve essere reso conto della gaffe, e ha abbozzato: “L’avvocato ha una missione verso la verità e la dimostra anche nelle trasmissioni di intrattenimento”. Vespa a quel punto, con tono stizzito, ha chiuso l’incidente dicendo… “Perfetto!”. Per poi andare Proseguire.

Porta a Porta, intrattenimento e approfondimento

Per la verità Porta a Porta ha spesso dimostrato entrambe le sue valenze, di intrattenimento, con numerosi programmi dedicati a temi social e leggeri, e approfondimento con le maratone politiche dedicate alle elezioni e a tutti i casi più clamorosi degli ultimi trent’anni che la trasmissione di Vespa festeggerà proprio a gennaio, tra poche settimane.

La trasmissione con le sue oltre 3500 puntate in onda dal 1996 a oggi resta una delle più longeve in assoluto della rete.

Vespa e Lovati, mandato revocato

Quasi contestualmente su Quarto Grado, Andrea Sempio annunciava con una breve intervista in esclusiva la sua decisione di revocare il mandato a Lovati… “Stimo l’avvocato – ha detto Sempio – con lui ci sono amicizia e affetto, ma ci siamo trovati in disaccordo sulla strategia difensiva e dunque abbiamo deciso di interrompere la nostra collaborazione”.

Lovati era legale di Sempio fin dall’inizio del caso, quando il nome del giovane finì nel registro degli indagati a margine delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.

Una questione che resta aperta e mediaticamente di rilievo: anche in considerazione delle rivelazioni di Lovati che ha lasciato intendere contatti con Fabrizio Corona per “qualche progetto interessante” definendo il suo interlocutore, cui qualche giorno fa aveva concesso una intervista per poi sostenere di essere caduto in un tranello dopo una serata in cui era stato fatto ubriacare, una “persona geniale”.