Porta a Porta spegne le sue prime 25 candeline e per una celebrazione con i fiocchi, seppur al tempo del Coronavirus, si è voluta regalare un’apertura tutta speciale, anzi, inedita! Subito dopo i saluti di Amadeus in conclusione della long version di Soliti Ignoti – il ritorno, ecco spuntare il conduttore davanti ad un pianoforte che viene suonato dal maestro Giovanni Allevi. Vespa allarga le braccia verso la camera, pronto per accogliere con sé una partner di ballo per danzare sulle note della storica sigla della trasmissione nata nel gennaio 1996, le note della colonna sonora di Via col vento.

Assistiamo ad una scena da gran galà, una sorpresa del tutto inaspettata. La reazione del web e dei social chiaramente è stata piuttosto divertita, ma conoscendo l’animo giocoso e talvolta imprevedibile del giornalista, diventa persino un’idea piacevole. Bruno Vespa non contento di avere una partner, se ne aggiunge una seconda dal volto particolarmente familiare: Milly Carlucci. Elegantemente i due accennano i passi di un valzer col sorriso stampato sulle labbra per poi terminare in grande stile con un casquè.

Bruno Vespa balla la sigla di Porta a Porta all'inizio dello speciale dei 25 anni del 17 febbraio 2021. (in onda su Rai 1 e Rai Play) pic.twitter.com/PCqPuTtE0L — LALLERO (@see_lallero) February 17, 2021

Ma che succede? Lo schermo diventa nero. C’è un blocco pubblicitario e nessuno lo aveva previsto? No. Tranquilli. E’ semplicemente un errore – evitabile – della regia che purtroppo sporca la fine del ballo con un nero di qualche secondo seguito da un altro errore: un blocco in cui Vespa dà il bentornato in studio (presumibilmente dopo uno stop pubblicitario o un filmato) con Enrico Mentana e Maurizio Costanzo, il filmato viene subito bloccato e solo dopo 10 secondi le immagini ritornano sul conduttore e la Carlucci che conversano come se non fosse accaduto niente.

Che alcune parti dello speciale fossero pre-registrate lo si era capito già dal fatto che Rai News 24 ben prima dell’inizio della trasmissione ha mandato in onda alcuni servizi dalla quale venivano estrapolate alcune dichiarazioni dei leader politici rilasciate proprio al programma di stasera che, tra le altre cose, ha seguito il voto di fiducia al Senato per il Governo Draghi.