Porta a Porta è un programma di approfondimento giornalistico in onda su Rai 1, condotto da Bruno Vespa.

A partire da settembre 2021, andrà in onda la ventisettesima edizione del programma.

Porta a Porta: quando inizia?

La nuova edizione del programma condotto da Bruno Vespa andrà in onda a partire dal 14 settembre 2021. Il programma andrà in onda su Rai 1 in seconda serata, con orari che dipendono dal programma trasmesso in prime-time, ogni martedì, mercoledì e giovedì.

In occasione di eventi eccezionali, il programma va in onda anche in prima serata con puntate speciali.

La trasmissione di Bruno Vespa va in onda anche su Rai Italia.

Porta a Porta: come rivedere le puntate

Il programma sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale di Rai Play, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Porta a Porta: le nuove puntate

La nuova edizione del programma andrà in onda da settembre 2021 a giugno 2022.

Le nuove puntate saranno concentrate sul racconto dell’Italia del post-pandemia, con dibattiti riguardanti il rilancio del Paese, la situazione economica e sociale e le nuove configurazioni dello scenario politico.

Oltre alla politica, verrà dato spazio anche all’attualità, alla cronaca, al costume e agli stili di vita degli italiani.

Porta a Porta: ospiti

Gli ospiti della nuova edizione del programma di Bruno Vespa, come di consueto, saranno i protagonisti della scena politica, giornalisti, esperti, protagonisti della cronaca e anche personaggi provenienti dal mondo del costume e dello spettacolo.

Porta a Porta: chi lo conduce

Fin dalla prima puntata, andata in onda il 22 gennaio 1996, il programma è sempre stato condotto da Bruno Vespa che lo firma in collaborazione con Antonella Martinelli, Maurizio Ricci, Peppe Tortora e Vito Sidoti.

Negli ultimi anni, Bruno Vespa ha anche condotto il talk show Stregati dalla Luna e la serata A riveder le stelle.

La sigla

La sigla del programma è la colonna sonora del celebre film Via col Vento.

Lo studio

Il programma viene registrato nello Studio 5 del Centro di produzione Rai di via Teulada, in Roma.