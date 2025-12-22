Porro sostituito da Sallusti per le Feste

Un cambio di programma importante per previsto per le Feste natalizie 2025: tutto quello che c’è da sapere per prepararsi.Durante il periodo delle festività, i palinsesti televisivi subiscono cambiamenti di ogni genere: dallo spostamento degli orari di messa in onda, a sospensioni e pause dal lavoro, fino a sostituzioni di presentatori e figure chiave. Questo

Un cambio di programma importante per previsto per le Feste natalizie 2025: tutto quello che c’è da sapere per prepararsi.

Durante il periodo delle festività, i palinsesti televisivi subiscono cambiamenti di ogni genere: dallo spostamento degli orari di messa in onda, a sospensioni e pause dal lavoro, fino a sostituzioni di presentatori e figure chiave. Questo è il caso di Nicola Porro: il giornalista, infatti, verrà sostituito da Alessandro Sallusti nella striscia pomeridiana di informazione di Rete4. Qualche informazioni in più per essere sicuri di non perdersi nemmeno una puntata.

Cosa cambia per il programma di Nicola Porro

Un programma relativamente nuovo, quello condotto dal giornalista Nicola Porro: “10 minuti”, infatti, è la striscia di informazione che va in onda alle 19,30 su Rete 4 e in contemporanea su Tgcom24, in cui vengono esemplificate, per l’appunto in dieci minuti, le principali notizie del giorno. Politica, attualità, economia: tutto ciò che è passato per gli organi di informazione del nostro Paese nel corso della giornata è reso accessibile a tutti i telespettatori. Con l’ausilio di ospiti in studio, collegamenti e illustri opinionisti, il giornalista conduttore aggiorna sulle ultime news, prima che il palinsesto riprenda la sua corsa verso le fasce serali.

Come spesso accade per i palinsesti, anche quello di Rete4 subisce una modifica temporanea: in occasione del periodo delle festività natalizie, ci sarà un cambio di assetto per la redazione di “10 minuti”. Al posto del consueto conduttore Nicola Porro, infatti, prenderà il comando Alessandro Sallusti, giornalista, opinionista e già direttore responsabile de Il Giornale e di Libero. Questo cambiamento sarà operativo a partire dal 22 dicembre fino alla fine del periodo del Natale, il 4 gennaio, quando tornerà alla conduzione Nicola Porro.

Alla fine del periodo “speciale” delle Feste, la conduzione tornerà in mano a Nicola Porro, oggi anche vicedirettore de Il Giornale, oltre che noto volto del giornalismo italiano, sulla carta e in televisione. Prima di partire con questa nuova avventura, Porro ha condotto “Stasera Italia” fino al settembre 2024: un programma che ricalca le tematiche del già citato “10 minuti”, dall’attualità, alla politica, fino a temi di interesse sociale per tutti i cittadini italiani all’ascolto da casa.

Questo cambio momentaneo di conduzione, consente al programma di coprire tutti i giorni, comprese le Festività e i weekend, pur garantendo una pausa al consueto conduttore. In questo modo la rete si è assicurata che “10 minuti” andrà comunque in onda ogni giorno nella fascia pre-serale delle 19,30, fino alle 19,40, senza eccezioni.