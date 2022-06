Con oggi si è conclusa l’edizione numero quattordici di Pomeriggio Cinque, che va in vacanza dopo nove mesi dal debutto, che risale allo scorso 6 settembre – nel mezzo solo l’interruzione natalizia di Pomeriggio Cinque News condotto da Simona Branchetti. Nella puntata odierna dunque ci sono stati i ringraziamenti finali da parte di Barbara d’Urso, che ha confermato il suo ritorno alla guida del programma a partire dai “primi giorni di settembre”.

Abbiamo cambiato in tre mesi quattro studi televisivi: ebbene ci avete seguiti sempre, sempre. Abbiamo portato a casa, si dice così, la media del 18%, 20% sul target commerciale, e non è merito mio solo, ma è merito di tutti quanti compreso truccatrici, sarte, gli assistenti di studio, tutti. Ringrazio il direttore Giancarlo Scheri che ci ha ospitato sulla sua rete – ormai io sono qui da ventidue anni – e il nostro direttore Mauro Crippa e Andrea Delogu, che sono, Mauro Crippa soprattutto, il super capo dell’informazione, e Fabio Del Corno. Abbiamo fatto due settimane in più: è merito vostro, è merito del successo che ci avete regalato. Io vado un pochino in vacanza, vi penserò tantissimo. I primi giorni di settembre siamo ancora qui per mesi, mesi, mesi, mesi, mesi, mesi e mesi.