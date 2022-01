Pomeriggio Cinque, Stella: “Io, Alex Belli e Delia Duran ci amiamo” (video)

Oggi, giovedì 27 gennaio 2022, ospite di ‘Pomeriggio Cinque’, Stella, la terza donna nel rapporto tra Alex Belli e Delia Duran, ha rivelato, per la prima volta, i retroscena del loro legame:

La donna ha spiegato che, forse, la ‘chimica artistica’ con Soleil Sorge, nata al ‘Grande Fratello Vip‘, abbia, in qualche modo, scardinato gli equilibri di coppia:

Potrei essere io la terza. Con Soleil hanno avuto un rapporto molto di complicità, sulla stessa linea d’onda. Ero un po’ infastidita dalla loro forte complicità. Conosco Alex, so che vuole essere libero. L’amore vuol dire tantissime cose. L’amore è individuale. Ogni persona può vedere e vivere l’amore in un determinato modo senza fare del male a nessun altro. Alex non si presenta diverso da quello che è. Delia Duran, quando l’ha conosciuto, è stata complice, amante, compagna, fidanzata, moglie. Ha visto questa stessa complicità in Soleil è, probabilmente, si è infastidita.