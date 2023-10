Oggi, venerdì 6 ottobre 2023, è la giornata mondiale del sorriso oppure è il… Rigau day? La domanda è lecita se si pensa a quanto accaduto nella giornata odierna nel piccolo schermo nostrano tra I Fatti Vostri e Pomeriggio Cinque.

Questa mattina a I Fatti Vostri su Rai2, intervistato da Tiberio Timperi, l’ex marito di Gina Lollobrigida ha attaccato Mara Venier asserendo che “questa signora è la presentatrice che ha danneggiato di più l’immagine pubblica di Gina“.

Visibile l’imbarazzo del conduttore, che è corso immediatamente ai ripari chiedendo all’ospite di assumersi la responsabilità di quanto affermato e dicendosi disponibile ad accogliere in diretta la replica telefonica della collega (che per il momento ha scelto il silenzio).

La rissa a Pomeriggio Cinque



Poche ore dopo a Pomeriggio Cinque Francisco Javier Rigau si è reso protagonista di un duello dialettico con il factotum Andrea Piazzolla, culminato con minacce verbali (“Ti ammazzo“) tutt’altro che edificanti. E meno male che senza Barbara d’Urso il contenitore pomeridiano di Canale 5 si sarebbe dovuto ripulire mettendo fine a pagine di trash televisivo!

E pensare che in apertura di confronto Myrta Merlino si era raccomandata con i suoi ospiti: “Io non voglio risse, non voglio problemi, quando parla uno, l’altro ascolta e poi risponde (…) senza colpi bassi, senza risse“. Poco dopo, la conduttrice aveva ribadito: “La rissa si fa per strada, qui dentro facciamo un confronto”. Appunto.

Gina Lollobrigida, il processo a Piazzolla a che punto è?

La sentenza di primo grado del processo a carico di Andrea Piazzolla, accusato di circonvenzione di incapace ai danni di Gina Lollobrigida, alla quale avrebbe sottratto beni dal patrimonio dell’attrice tra il 2013 e il 2018, era attesa per la mattinata di ieri, giovedì 5 ottobre, ma è stata rinviata al prossimo 13 novembre.

La diva è scomparsa lo scorso 16 gennaio. Il matrimonio con Rigau risale al 2010, mentre il 35enne Piazzolla era assistente della grande attrice dal 2009.