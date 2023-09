Pomeriggio Cinque e il pubblico parlante. La Merlino si affida ad una ‘fedelissima’ de L’Aria che tira

Alla terza puntata del nuovo Pomeriggio Cinque targato Myrta Merlino ha fatto il suo esordio il pubblico parlante. E la prima a prendere il microfono in mano è stata Elisabetta, signora over 75 – nonché bisnonna – intervenuta per dire la sua sul tema degli scippi.

“La mia Elisabetta”, è stata la presentazione della padrona di casa. Non a caso, visto che si tratta di Elisabetta Provizi, compagna di viaggio della Merlino da ben dodici anni, ovvero da quando su La7 prese il via L’Aria che tira.

In piena crisi economica, con Mario Monti al governo e l’incubo spread che occupava i titoli di giornali e tg, il programma raccontava le difficoltà quotidiane degli italiani e la donna era spesso unica rappresentante del popolo, chiamata addirittura a confrontarsi con politici, economisti e giornalisti.

Col sottopancia sempre occupato dalla dicitura ‘pensionata’, Elisabetta diceva la sua su rincari, stipendi, bollette, sacrifici e difficoltà nel fare la spesa.

Una sorta di portafortuna per la Merlino, che non si è mai privata della sua partecipazione, anche quando il pubblico in studio è diventato semplice figurante, o è sparito a causa dell’esplosione del covid.

Elisabetta a quel punto è scomparsa dai radar. Non del tutto, perché nel marzo 2020, in pieno lockdown, la conduttrice si collegò proprio con lei per raccogliere la testimonianza del suo lockdown.

Interrotto clamorosamente il rapporto con il regista Ermanno Corbella, sostituito dopo l’esordio di Pomeriggio Cinque, la Provizi è di fatto l’unica vera fedelissima al fianco della Merlino.

“Ero sull’autobus, avevo in tasca dei soldi e ad un certo momento mi sono sentita toccare”, ha raccontato mercoledì a proposito della piaga dei furti. “Mi sono guardata dietro ed erano caduti a terra 30 euro. Mi sono girata e ho detto a questa persona: ‘scusa, le mani a posto non le sai tenere?’”.

Da capire, ora, se Elisabetta diventerà man mano un volto centrale della trasmissione di Canale5, con un coinvolgimento crescente, esattamente come accaduto ai tempi di La7.