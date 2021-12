È in arrivo la versione natalizia di Pomeriggio Cinque che come annunciato da Mediaset nelle scorse settimane si chiamerà Pomeriggio Cinque News, in maniera analoga a quanto avvenuto al mattino con Mattino Cinque News, partito ieri. Da lunedì 20 dicembre Simona Branchetti, giornalista del Tg5, già vista questa estate alla conduzione di Morning news, erediterà per quattro settimane lo slot orario di Barbara d’Urso, che tornerà con la versione classica di Pomeriggio Cinque a partire da lunedì 17 gennaio (salvo cambiamenti).

Quali saranno dunque le novità di questo nuovo Pomeriggio Cinque News? Il programma cambierà studio e passerà allo studio 15 di Cologno Monzese dove già al mattino va in onda Francesco Vecchi con il suo programma e dove questa estate i telespettatori di Canale 5 hanno imparato a conoscere Simona Branchetti nelle vesti di conduttrice, dato che Morning news andava in onda dal medesimo studio, prima però che questo venisse rinnovato e ammodernato. Questo passaggio porta con sé il simulcast con TgCom 24, così come avvenuto per Mattino Cinque News.

Per quanto riguarda la struttura del programma non sarebbero previste grandi novità, ma certamente la Branchetti cucirà per quanto possibile il programma a sua misura – il gruppo di lavoro resterà lo stesso che affianca Barbara d’Urso. Nella seconda parte di trasmissione non saranno presenti i tavoli introdotti in questa stagione a Pomeriggio Cinque: ciò non esclude che nel programma non possa crearsi una situazione di confronto fra opinioni diverse come avviene attualmente nel programma della d’Urso nel secondo segmento di puntata.

Canale 5 vara così per queste festività un nuovo tipo di approfondimento informativo per il daytime, che avrà la sua cifra distintiva nell’asciuttezza che due giornalisti professionisti come Vecchi e Branchetti potranno garantire nelle proprie trasmissioni, continuando ad informare i telespettatori negli spazi di palinsesto che solitamente rimanevano spenti a favore degli immancabili film natalizi.