Pomeriggio Cinque News: arriva Alessandra Viero alla conduzione

Tira aria di novità in casa Mediaset con l’avvicinarsi del periodo estivo. Alla guida di Pomeriggio Cinque News – la versione estiva del programma condotto da Myrta Merlino – approda Alessandra Viero, già ben nota al pubblico per la partecipazione in qualità di co-conduttrice a uno degli storici programmi dell’azienda di Cologno Monzese: Quarto Grado, dove la giornalista vicentina affianca da dodici anni Gianluigi Nuzzi.

Il primo a diffondere la notizia è stato Davide Maggio, secondo il quale la decisione da parte dei vertici Mediaset sarebbe arrivata nella giornata di giovedì 29 maggio. Per Alessandra Viero si aprono dunque le porte del contenitore pomeridiano di Canale 5. Per lei si tratta peraltro di una seconda volta, visto che nel 2012 l’azienda le aveva affidato Pomeriggio Cinque Cronaca, altro spin-off estivo di Pomeriggio Cinque.

Alessandra Viero a Pomeriggio Cinque News, quando inizia e i perché della scelta di Mediaset

A partire dal 9 giugno Alessandra Viero approderà alla conduzione di Pomeriggio Cinque News, succedendo a Dario Maltese che aveva guidato il programma nel periodo natalizio. I piani alti di Mediaset puntano sul volto noto di Quarto Grado per dare un taglio di stretta attualità alla trasmissione. Un vestito televisivo che dovrebbe calzare a pennello alla giornalista, vista la sua indubbia preparazione nel campo della cronaca nera, tematica che approfondisce da anni negli appuntamenti in prima serata su Rete 4.

Come anticipato, nel 20112 proprio ad Alessandra Viero fu affidato Pomeriggio Cinque Cronaca, una versione del talk show ideata da Massimo Donelli con una scenografia minimalista rispetto a quella abituale e unicamente incentrata sui fatti di cronaca nera. L’edizione andò in diretta dal 4 al 29 giugno 2012 ma rimase un unicum. Lo spin-off di tredici anni fa non ebbe infatti il successo sperato negli ascolti.

Pomeriggio Cinque Cronaca non andò al di là di una media auditel del 12,83% di share e 1 306 600 telespettatori, dunque nettamente inferiore (circa 8-9 punti in meno) rispetto agli ascolti ottenuti da Uomini e donne. Le cose dovrebbero andare diversamente con Pomeriggio Cinque News: la trasmissione sarà strutturata in maniera da alternare molteplici registri, con un approccio sicuramente diverso a quello esclusivamente centrato sulla nera.

Chi è la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque News

Giornalista professionista dal 2006, Alessandra Viero è nata il 16 aprile 1981 a Sandrigo, in provincia di Vicenza. All’attivo ha conduzioni in programmi di successo come Domenica Cinque, Studio Aperto e soprattutto Quarto Grado al fianco del collega Gianluigi Nuzzi, il programma di approfondimento giornalistico sui gialli irrisolti della cronaca più recente (e non) che le ha dato grande popolarità.

Laureata in Giurisprudenza a Trento con il massimo dei voti, Alessandra Viero ha cominciato collaborando con il Corriere del Veneto e come conduttrice e inviata del Tg Bassano nell’emittente locale Rete Veneta. L’approdo a Mediaset (al Tg 4 come inviata e lettrice di agenzie in studio) risale al 2008. Tra 2011 e 2012 conduce diversi programmi Mediaset (TGcom24, Pomeriggio Cinque Cronaca, Domenica Cinque).

Nel 2013 entra nella redazione di Studio Aperto e dal 4 ottobre di quello stesso anno sostituisce Sabrina Scampini alla conduzione di Quarto grado su Rete 4. Dall’anno successivo affianca Nuzzi anche nella conduzione del programma estivo di cronaca di Canale 5: Segreti e delitti. La giornalista è sposata a Fabio Riveruzzi: nel 2017 la coppia ha avuto un figlio.