Pomeriggio 5, Stella: “Con Alex Belli affinità a livello energetico. A me piace molto Soleil Sorge” (video)

Stella, ospite di ‘Pomeriggio 5’, ha avuto un confronto con la quasi ex moglie Katharina Raniakova. La donna, coinvolta, in una sorta di rapporto a tre Alex Belli e Delia Duran, ha ripercorso il primo incontro con l’ex consorte dell’ex gieffino:

Ci siamo già conosciute anni fa. Quando viveva nella Factory con Alex Belli. Ho trovato una bella coppia, una bella moglie. Ho notato, dopo la presentazione di Alex, un certo astio nei nostri confronti. Lei aveva notato una certa affinità energetica. So che ero molto possessiva. Ho avuto modo di frequentare Alex ma non lei. Non posso giudicare una persona se non la frequenti e non la conosci. Ho sentito la tua energia negativa su di me.