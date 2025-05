Pomeriggio 5, Myrta Merlino saluta il pubblico: le voci sul suo futuro a Mediaset

Myrta Merlino va via da Pomeriggio 5? Le indiscrezioni sulla conduttrice Mediaset continuano a circolare. Ecco quel che si sa.

Venerdì 6 giugno si concluderà l’edizione 2024/2025 di Pomeriggio 5, il format Mediaset condotto – per il secondo anno – da Myrta Merlino. La conduttrice ha infatti avuto la possibilità di essere al timone di ben due stagioni dello storico programma che era, prima di lei, nelle mani di Barbara D’Urso. Tra una settimana la giornalista saluterà quindi il pubblico di Canale 5 e, prima dell’ultima puntata, continuano i numerosi interrogativi che parlano di un suo presunto addio dalla trasmissione. Si fanno infatti sempre più insistenti i rumors su chi prenderà le redini dello studio a partire da settembre.

A lanciarne l’indiscrezione è stato Dagospia, il quale ha rivelato che potrebbe fermarsi il sodalizio tra la giornalista e Pomeriggio 5, da anni prodotto di punta del palinsesto Mediaset. Alessandra Viero sarà intanto la conduttrice della versione estiva del programma, e nel frattempo i vertici dell’azienda starebbero già pensando alle novità della prossima stagione televisiva, che potrebbero riguardare molti format già in onda nelle edizioni precedenti.

“Myrta Merlino a Rete 4”

Quale sarà il futuro della giornalista Mediaset? Secondo quanto scritto da Fanpage.it, Pier Silvio Berlusconi starebbe puntando su alcuni dei volti più in vista del panorama di La7, ma per il momento sarebbero arrivate solo risposte negative.

Dagospia ha intanto anticipato che Myrta Merlino potrebbe sbarcare su Rete 4, dove “potrebbe trovare maggiore aderenza al suo stile giornalistico, rilanciandosi nella fascia del mattino che già fu sua negli anni de L’aria che tira“. Le voci dicono quindi che la giornalista potrebbe essere al timone di un nuovo talk in prima serata.

Pier Silvio Berlusconi punta su Myrta Merlino

Non ci sono state conferme – da parte della conduttrice – sulle indiscrezioni che stanno circolando in queste ore. Quel che è certo è che Myrta Merlino resta un punto di riferimento del palinsesto Mediaset, e che il Vicepresidente Pier Silvio Berlusconi ha sin da subito puntato su di lei e sulla sua personalità professionale.

A tal proposito, quest’ultimo ha dichiarato – a giugno 2024 e dopo la prima edizione di Pomeriggio 5 condotta dalla giornalista – di essere molto soddisfatto dei risultati ottenuti. “Ha fatto un buon lavoro – ha detto – ha lavorato tanto e il prodotto è migliorato“. Tra l’altro, la trasmissione Mediaset si è piazzata al secondo posto in termini di visualizzazioni online e ha raggiunto 14,1 milioni di visualizzazioni in tutta Italia. Pomeriggio 5 è quindi finito secondo dietro al Tg1 e prima di altri competitor come DiMartedì, Piazzapulita e il Tg La7.