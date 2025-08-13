Pomeriggio 5, Gianluigi Nuzzi ufficializza la nuova versione del format: cosa cambia

Negli studi di Canale 5 c’è fermento. Un titolo storico, capace di accompagnare per anni le giornate di milioni di telespettatori, si prepara a lasciare il posto a qualcosa di diverso. Non si tratta di un semplice restyling, ma di un vero e proprio cambio di rotta, studiato per portare sullo schermo un’idea di racconto più incisiva.

A fare da guida in questa nuova avventura sarà un volto noto dell’informazione italiana, pronto a metterci la propria impronta. Dai primi indizi trapelati, la volontà è quella di avvicinare il pubblico a un racconto più immersivo, capace di dare contesto e spessore alle storie del quotidiano.

Un breve video sui social ha già anticipato parte della novità. Sullo sfondo, uno studio ancora in costruzione, segno di un progetto che sta prendendo forma giorno dopo giorno. Le immagini raccontano un’atmosfera di attesa e di preparazione, in cui ogni dettaglio sembra essere pensato per sostenere un cambio di identità.

Nelle parole del futuro padrone di casa, il racconto sarà come un mosaico: tanti pezzi che, uniti, svelano una verità più grande. Un’immagine che lascia intuire un lavoro accurato e un approccio investigativo anche nella fascia oraria dedicata, fino a oggi, a un intrattenimento più leggero.

Un pomeriggio che promette di sorprendere

Come riporta Davide Maggio, il titolo Pomeriggio Cinque andrà in pensione per lasciare spazio a Dentro la Notizia. Al timone ci sarà Gianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore di lunga esperienza, che ha già dimostrato di saper coniugare rigore e capacità narrativa. La partenza è fissata per il 1° settembre 2025, dal lunedì al venerdì, alle 17 su Canale 5.

L’idea è di proporre un’informazione dal ritmo diverso, meno frammentata, capace di dare respiro e approfondimento ai fatti del giorno. Il nuovo allestimento, con scenografie e grafica inedite, mira a creare un ambiente che accompagni lo spettatore “dentro” le storie, fin nei dettagli più nascosti.

Dentro la Notizia, davvero

Il titolo scelto non è casuale: Dentro la Notizia era già stato utilizzato in passato da Videonews per altri format di approfondimento, ma ora torna con una missione precisa. Nuzzi promette di “entrare nei racconti, nelle notizie, nei fatti giorno per giorno”, offrendo un filo conduttore che unisca ogni frammento di cronaca.

Lo studio, ancora in allestimento al momento dell’annuncio, sarà il cuore di questa nuova avventura televisiva. Con un approccio che ricorda il lavoro di un’inchiesta, il programma si propone di mettere insieme i pezzi di ciò che accade, offrendo al pubblico una visione chiara e completa, senza rinunciare al ritmo e alla tensione narrativa che da sempre caratterizzano lo stile del suo conduttore.