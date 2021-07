Pomeriggio 5 si cambia, più asciutto e più giornalismo

Da settembre Pomeriggio 5 cambia. Si è tanto scritto e tanto parlato rispetto a questo programma e sopratutto alla sua conduttrice Barbara D’Urso. Tagli, ridimensionamenti, restringimenti e tanto altro che doveva penalizzare la popolare trasmissione di Canale 5. Vero è che l’ex padrona di casa del post-Bignardi del Grande fratello ha dovuto lasciare il suo spazio domenicale che negli ultimi anni la vedeva titolare sia nel pomeriggio, con Domenica live che la sera con Live non è la D’Urso, ma più che a lei, Mediaset ha voluto dare un colpo di spugna a certa televisione che evidentemente ha deciso di mettere da parte ed in questo -in qualche modo- lo schiaffo vero lo ha ricevuto la struttura di Video News che in sostanza aveva in mano tutto il pomeriggio festivo e pure la domenica sera di Canale 5.

Uno spazio questo, sopratutto quello serale, che in qualche modo era stato sottratto al dipartimento intrattenimento di Mediaset e che ora ha riconquistato. Scene da un matrimonio e Scherzi a parte, tanto per fare due titoli annunciati durante l’ultima presentazione dei palinsesti Mediaset, saranno infatti, ovviamente, prodotti dalla struttura intrattenimento di Mediaset che quindi torna a conquistare slot fino a qualche tempo fa in mano a Video News. Ce la faranno questi titoli, insieme al Verissimo di Silvia Toffanin a conquistare punti di share degni di nota? A settembre lo scopriremo, anche se è già stato detto che per ora si tratta di una programmazione di prova, di una decine di settimane, al termine delle quali si deciderà se proseguire oppure no sulla medesima strada.

Lo spazio quotidiano, dal lunedì al venerdì del tardo pomeriggio di Canale 5 resterà però saldamente nelle mani di Video News con il Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso. Questo programma si presenterà al pubblico di Canale 5 a settembre in una versione rinnovata, più snella e concentrata, in cui il giornalismo la farà da padrone. Meno spazio dunque ai momenti più squisitamente di intrattenimento (si pensi al gossip e alla cronaca rosa) per un programma più asciutto, con pochi o nessun ospite in studio e con l’informazione -diremmo pura- al centro dell’attenzione e con la conduttrice che dialogherà direttamente con gli inviati in esterna, vero perno questo del programma. Un modus operandi questo che abbiamo visto ha dato grandi risultati nell’ultima edizione della Vita in diretta guidata da Alberto Matano, quest’anno leader di fascia.

Per fare tutto questo il programma perderà un po’ di spazio in termini di durata, ma guadagnerà in termini di resa informativa, grazie ad una squadra ampiamente rinnovata. L’appuntamento dunque per la nuovissima edizione di Pomeriggio 5 prodotto da Video News e condotto da Barbara D’Urso è rinnovato per il prossimo autunno dal lunedì al venerdì naturalmente su Canale 5.