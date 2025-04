Pomeriggio 5, Alfonso Signorini al posto di Myrta Merlino? Parla il conduttore

Alfonso Signorini è stato nell’ultimo periodo protagonista di un rumour sul suo conto e sulla sua presunta conduzione di Pomeriggio 5. Il conduttore ha da poco terminato la sua esperienza con il Grande Fratello, al cui posto c’è adesso il nuovo reality The Couple di Ilary Blasi. In questi ultimi giorni, si era parlato del conduttore alla guida del noto tv show condotto da Myrta Merlino e presentato in passato da Barbara D’Urso.

Reduce del reality show Grande Fratello, che è durato quest’anno ben 6 mesi e dopo il quale il conduttore è volato in vacanza per rigenerarsi dopo un periodo di forte stress lavorativo, Signorini è stato protagonista di questa indiscrezione e lui stesso ci ha tenuto a chiarire quale sarà il suo futuro lavorativo.

Alfonso Signorini a Pomeriggio 5? La verità

Dopo la fine del lunghissimo reality show Grande Fratello, Signorini è tornato da una vacanza meritatissima ed è venuto a sapere di tutte le indiscrezioni che sono circolate sul suo conto in questo periodo. Le voci hanno infatti parlato di recente di una sua possibile conduzione di Pomeriggio 5, il programma che è al momento presentato da Myrta Merlino. Le voci hanno fatto il nome di Signorini come futuro conduttore del programma, ma qual è la verità a riguardo? A rompere il silenzio è stato proprio il diretto interessato.

“Tutte bugie!“, ha dichiarato lui nel corso di un’intervista rilasciata per il programma web Boom, “Ma davvero si dice una cosa così? Ho fatto bene ad andare in vacanza! Comunque con grande serenità: non è vero niente. Myrta Merlino può stare tranquilla“. Quel che è quindi certo è che Signorini non sarà al timone di Pomeriggio 5.

La carriera di Alfonso Signorini

Prima di raggiungere il successo, il volto Mediaset si è laureato in Filologia Classica all’Università Cattolica di Milano. Dopodiché, è diventato professore di latino e greco al Liceo Classico ma ha ad un certo punto deciso di abbandonare l’insegnamento per iniziare a scrivere per il quotidiano La Provincia di Como. In seguito è entrato nella redazione di Panorama e poi in quella di Chi, di cui è diventato nel 2006 il direttore. Due anni dopo è passato alla direzione del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, comparendo per la prima volta in tv nel 2002, in qualità di ospite di Piero Chiambretti nello show Chiambretti c’è, in onda su Rai 2. Si sono così susseguite molte altre apparizioni televisive come quella ne L’Isola dei Famosi. Dal 2020 è invece alla guida del Grande Fratello, il reality show Mediaset che riesce ogni volta a catturare l’attenzione dei telespettatori italiani. Quest’ultima edizione è durata sei mesi e ha visto alla fine trionfare la vincitrice Jessica Morlacchi.