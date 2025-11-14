Scontro acceso in diretta tra Abdrea Scanzi e Bruno Vespa a proposito dei rimpatri in Albania. Ecco fatti, virgolettati della trasmissioni e le conseguenze della discussione

Polemica in diretta tra Andrea Scanzi e Bruno Vespa a È sempre carta bianca: cosa è successo davvero

La puntata di È sempre carta bianca andata in onda martedì scorso su Rete 4 ha visto un confronto particolarmente acceso tra Andrea Scanzi e Bruno Vespa. Il tema in discussione era quello dei rimpatri in Albania, previsti dal governo guidato da Giorgia Meloni.

Andrea Scanzi vs Bruno Vespa

La tensione è salita fin dalle prime battute, con Scanzi che ha criticato apertamente l’operato della presidente del Consiglio: “La Meloni aveva promesso che avrebbe risolto tutto e subito e poi ha dato la colpa alla magistratura. È un altro fallimento e c’è poco da girarci intorno”.

La risposta di Vespa è arrivata inizialmente con un invito alla calma: “Abbi pazienza, Scanzi…”. frase che ha immediatamente innescato la reazione dell’editorialista del Fatto Quotidiano, che ha replicato: “Abbi pazienza lo dici a qualcun altro, Vespa”.

Le frasi che hanno acceso lo scontro

Il dibattito si è ulteriormente scaldato quando Scanzi ha insistito sulle sue critiche: “Ti ripeto: sull’Albania, la Meloni ha detto sciocchezze industriali, stiamo sprecando soldi”. E ancora: “Se devi venire in tv e negare ogni fallimento di Giorgia Meloni, te ne do atto. Ma abbi pazienza lo dici a tuo figlio, a un bimbo, non a me”.

Poco dopo, l’opinionista ha aggiunto un’ulteriore stoccata: “Sei patetico quando difendi la Meloni, se la vuoi difendere anche qui, te ne dò atto”.

Vespa ha preferito non controbattere direttamente e ha scelto di rivolgersi alla conduttrice Bianca Berlinguer: “Non rispondo a una persona maleducata come Scanzi, quindi rispondo a te”.

Le reazioni online e il contesto politico

L’episodio ha subito suscitato discussioni fra utenti e commentatori online, con clip rilanciate su social e forum rendendo questo vivace scambio di battute come uno degli episodi più virali della settimana televisiva in corso.

Alcuni osservatori esteri, come nel caso di brevi analisi pubblicate sui siti dei talk europei dedicati alla politica italiana, hanno evidenziato come i toni del dibattito sui rimpatri in Albania si siano fatti più accesi nella comunicazione italiana, anche parlamentare oltre che televisiva.

Il tema dei rimpatri e della gestione migratoria in Albania ha infatti generato dibattito anche oltre confine, con alcune testate – tra cui Politico EU e vari canali balcanici – che hanno riportato reazioni e perplessità sulla fattibilità del progetto. In questo clima, lo scontro tra Scanzi e Vespa è stato interpretato come un riflesso del confronto nazionale intorno alle politiche migratorie.

La chiusura della puntata e gli sviluppi

La conduttrice Bianca Berlinguer ha faticosamente cercato di riportare la discussione nei canoni del dibattito previsto dal programma, rilanciando le domande agli ospiti. Non ci sono state ulteriori escalation, e la puntata è proseguita affrontando altri temi legati all’attualità politica.

Nei giorni successivi, la clip dello scontro tra Scanzi e Vespa ha continuato a circolare sui social, senza ulteriori commenti pubblici da parte dei due protagonisti ma con una raffica di opinioni contrastanti da parte di utenti e telespettatori.