A ottobre su Pluto TV arrivano diverse novità che vanno ad arricchire sia la programmazione dei diversi canali che ad aumentare il numero di canali del servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) gratuito di Paramount.

Pluto Tv ottobre 2024 i nuovi canali

A ottobre 2024 su Pluto TV la piattaforma gratuita del gruppo Paramount arrivano due nuovi canali dedicati alla “paura” che si accenderanno il 4 ottobre (temporanei e destinati a spegnersi finito il periodo di Halloween):

Pluto Tv Splatter ci saranno i film più sanguinolenti e paurosi con la saga di Venerdì 13 .

ci saranno i film più sanguinolenti e paurosi con la saga di . Pluto TV Zombie proporrà i film dedicati ai morti viventi

proporrà i film dedicati ai morti viventi Pluto TV Vampiri avrà film dedicati a queste figure leggendarie compreso Dracula

avrà film dedicati a queste figure leggendarie compreso Dracula Super! Halloween è pensato per i più piccoli con le serie più spaventose del mondo Nickelodeon, tra cui fantasmi, vampiri e lupi mannari.

Inoltre nelle scorse settimane ha debuttato Fifa+ che include una vasta gamma di contenuti dedicati ai fan del calcio: dai documentari alle serie originali, alle repliche integrali delle partite storiche, passando per i momenti più emozionanti della FIFA World Cup™️ e della FIFA Women’s World Cup™️.

La piattaforma ha anche deciso di aggiungere un canale di notizie CNN Fast, un canale di short-video che offre una vasta gamma di contenuti CNN incentrati su intrattenimento, affari, sport e grandi eventi internazionali. Chissà che non sia un primo passo verso l’ingresso di un vero e proprio canale dedicato alle notizie come già avvenuto in altri mercati europei. Infatti CNN International è stato introdotto nel Regno Unito, Germania, Svizzera e Austria.

Infine è arrivato il canale dedicato a Carabinieri, storica serie tv Mediaset che dal 15 ottobre vedrà l’arrivo anche delle stagioni 4 e 5 dopo le prime tre disponibili già da qualche settimana. Nella quarta e quinta stagione c’è Alessia Marcuzzi nei panni della protagonista, con lei nel cast della serie anche Luca Argentero.

Pluto Tv ottobre: una programmazione…da paura!

Oltre ai canali dedicati, naturalmente anche Pluto TV Horror avrà una programmazione dedicata ai titoli “da paura” come The Ring e The Ring 2, Tales of Halloween un’antologia di racconti spaventosi ambientati nella notte più terrificante dell’anno. Ci sarà anche Vatican Tapes che esplorerà un caso di possessione demoniaca, con il Vaticano impegnato a fermare una forza malvagia. Da non perdere anche 1408, un film tratto da un racconto di Stephen King, che narra la storia di uno scrittore che si ritrova in una stanza d’albergo infestata. Sempre da King è tratto Cujo, in cui un cane rabbioso terrorizza una madre e suo figlio. Infine, Clownery, un horror su un gruppo di clown assassini, completerà questa ricca selezione di film da brivido. Per Pluto TV Horror ovviamente il clou sarà il 31 ottobre con una maratona da brividi che inizierà alle 22:00.

Pluto Tv ottobre, arrivano Franco e Ciccio

Su Pluto TV Cinema Italiano il lunedì sera a ottobre sarà dedicato a Franco e Ciccio, storica coppia del nostro cinema. Il 7 si parte con Brutti di Notte in cui Franco è tormentato da strani sogni e decide di farsi esaminare da uno psicanalista e, accompagnato da Ciccio, suo cognato, si reca dal dottor Federzotti. Stabilita la causa del complesso, lo psicanalista gli prescrive, come cura, una intensa vita amorosa.

La settimana successiva, il 14 ottobre ci sarà I due Pezzi da 90 con Franco e Ciccio costretti ad abbandonare il loro salumificio per raggiungere il padrino di Franco: Nico Cavallaro, che è un contrabbandiere che vuole solo usarli. Io uccidi, tu uccidi è il film del 21 ottobre, un film a episodi di cui uno è con Franco e Ciccio che reinterpretano la Cavalleria rusticana, due uomini uccidono le due donne e vanno insieme a spassarsela a Parigi. Infine il 28 Il clan dei due Borsalini in onda il 28 ottobre. Ciccio e Franco alle prese con un “colpo” ai danni di una gioielleria. I due maldestri ladri verranno acciuffati e finiranno in prigione.

Pluto Tv ottobre: Survivors

Su BBC Drama il 7 ottobre arriva Survivors, serie tv della BBC (trasmessa in Italia su Rai 4) andata in onda tra il 2008 e il 2010 e remake di una vecchia serie degli anni ’70. Al centro ci sono i sopravvissuti a una pandemia devastante che ha praticamente sterminato la popolazione mondiale.