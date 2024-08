Ad Agosto su Pluto TV arrivano diverse novità che vanno ad arricchire sia la programmazione dei diversi canali che ad aumentare il numero di canali del servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) gratuito di Paramount.

Pluto TV le novità di Agosto 2024: i nuovi canali

Come ogni mese, anche ad agosto la piattaforma gratuita Pluto TV si arricchisce di nuovi canali. Il 2 agosto si accende il canale Catastrofi per tutti gli amanti dell’azione più estrema, dei pericoli dai terremoti, ai maremoti, a tutte quelle situazioni che creano il caos. L’estate è bollente su Pluto TV con Eros un canale dedicato a storie di passione, desiderio e intimità che si accenderà ogni sera alle 23:00

Per gli amanti delle serie tv tradizionali dal 9 agosto si accende il canale Cheers comedy che in Italia conosciamo come Cin Cin. Una serie cult degli anni ’80 da cui è nato lo spinoff Frasier, recentemente tornato con un sequel. Cheers – Cin Cin è ambientato in un bar degli anni ’80 in cui il barista affronta i problemi dei vari clienti. E poi dal 23 agosto arrivano nuovi canali musicali globali: Yo! VH1+, VH1+ Flow Latino, VH1+ New Music e VH1+ Biggest Pop.

Pluto TV, ciclo viaggi nel tempo

Pluto TV ci porta in viaggio nel tempo! Ad agosto ogni venerdì sera il canale Film Azione è dedicato a un ciclo di film dedicati alle storie del passato. Si inizia il 2 agosto con Arthur & Merlin: Knights of Camelot quando Re Artù torna a casa dopo aver combattuto una guerra per cinque lunghi anni, si rende conto che la sua posizione è in pericolo. Guidato dal mago Merlino, deve combattere per il suo trono. Il 9 agosto si torna ancora più indietro con i vichinghi di Viking Destiny la storia di una principessa vichinga costretta a fuggire dal suo regno dopo essere stata accusata dell’omicidio di suo padre, ma grazie alla guida di Odino viaggia per il mondo acquisendo la saggezza necessaria per reclamare il regno.

Il 16 agosto appuntamento con Le Cronache di Huadu – La Spada e la Rosa: nel mitico regno di Huadu, le donne gestiscono il potere e gli uomini sono trattati come schiavi, un umile ragazzo deve intraprendere il suo viaggio per reclamare il trono. Il 23 agosto ci sarà Morning Star per il ciclo Viaggi nel tempo la storia di un guerriero che intraprende un difficile viaggio per portare una terribile notizia al suo re. Chiude il ciclo In the Name of the King 3: L’ultima Missione il 30 agosto: un assassino finisce in epoca medievale per recuperare i figli di un miliardario ma prima si trova a combattere contro un esercito e un drago.

Pluto TV, ciclo paranormale

A fine agosto, invece le notti di Pluto TV saranno all’insegna del paranormale con alle 22.00 il ciclo Paranormal Nights con film come Paranormal Activity 2, Paranormal Activity 3 in onda il 2 e 3 settembre, la saga di The Ring 1 e The Ring 2 in onda rispettivamente il 5 e 6 settembre. Infine, l’8 settembre chiude il ciclo The Haunting.