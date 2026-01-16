Playlist, Rob, Neri per Caso e Iva Zanicchi ospiti di Federica Gentile, Gabriele Vagnato e Nina Zilli

Torna domani, sabato 17 gennaio alle 14.00 su Rai 2 “Playlist”, il programma che ha riportato la musica dal vivo e l’attualità musicale al centro del weekend della rete. Condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato nella prima parte, e da Federica Gentile nella seconda, il format continua a conquistare il pubblico con la sua formula rinnovata che unisce performance live, interviste e approfondimenti.

Playlist Live: Rob, Neri Per Caso e Selton

Ad aprire il palco di “Playlist Live” sarà Rob, giovanissima cantautrice catanese che ha conquistato pubblico e critica vincendo l’ultima edizione di X Factor. Per lei un debutto importante in un programma che valorizza la musica dal vivo e il racconto degli artisti emergenti.

La puntata proseguirà con una fusione tra passato e futuro musicale: i Neri Per Caso, attivissimi e grandi protagonisti insieme alla Gialappa su Sky, saliranno sul palco per duettare con Nina Zilli e proporranno un medley dei loro successi più amati con una voce femminile perfetta per il loro vocalese.

Spazio poi ai Selton, trio italo-brasiliano attualmente in tour nei principali club italiani. Il gruppo presenterà un nuovo progetto discografico dal titolo “Gringo vol. 2”, un disco nato in Puglia e registrato a Londra che fonde sonorità brasiliane tradizionali con influenze europee, frutto di una sperimentazione continua che caratterizza la loro ricerca musicale.

Playlist Talk: Iva Zanicchi e il ricordo di Fausto Pinna

Nella seconda parte del programma, “Playlist Talk”, Federica Gentile ospiterà Iva Zanicchi, una delle grandi signore della canzone italiana che ha ricevuto il premio alla carriera nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Iva, un grandissimo passato televisivo oltre che musicale, è tornata alla sua grande passione per la scrittura e racconterà i temi del suo ultimo libro “Quel profumo di brodo caldo”.

Tra cucina, ricordi e sapori dell’infanzia, Iva Zanicchi svelerà aneddoti, incontri e passioni che hanno segnato la sua straordinaria carriera. Un momento particolarmente emozionante sarà dedicato al ricordo della mamma, che con le sue ricette è stata “fondamentale fonte di ispirazione”, e del suo amato compagno, Fausto Pinna – “Pippi” come lo chiamava lei – scomparso nel 2024.

Confermata Nina Zilli

Nina Zilli, co-conduttrice che arriva davanti alla telecamera con il suo solido background di artista, si conferma il ponte ideale tra memoria musicale e presente, portando il suo stile unico che mescola generi e generazioni. Così come ha dichiarato all’inizio della stagione di Playlist a settembre: “Quando c’è la musica mi sento a casa, che sia in radio o in tv. Sarà un bellissimo viaggio nella musica e nelle teste degli artisti che vengono a trovarci”.

“Playlist” va in onda sabato 17 gennaio alle 14.00 su Rai 2, con replica domenica 18 gennaio alle 8.30.