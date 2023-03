Mauro Coruzzi, conosciuto soprattutto col nome d’arte di Platinette, ha avuto un ictus ischemico. La notizia è stata resa nota dal suo agente.

L’opinionista, conduttore, cantante, ma anche giornalista, autore e attore 67enne, è stato soccorso tempestivamente e le sue condizioni di salute sono stabili. Stando al comunicato, Mauro Coruzzi ha avuto l’ictus ischemico martedì scorso:

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti.

L’ultima apparizione televisiva di Mauro Coruzzi risale a sabato scorso, a ItaliaSì!, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Quest’ultimo ha condiviso un messaggio di pronta guarigione attraverso i social:

Il nostro Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale, ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico. Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di ItaliaSì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!

Qualche settimana fa, invece, Mauro Coruzzi ha partecipato a diversi programmi per rendere omaggio a Maurizio Costanzo, morto lo scorso 24 febbraio. Il successo televisivo per Mauro Coruzzi/Platinette, infatti, arrivò proprio grazie al Maurizio Costanzo Show, verso la fine degli anni ’90.

Per quanto concerne le ultime esperienze televisive, invece, nel 2021, Mauro Coruzzi ha preso parte come concorrente alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci che tornerà in onda questo sabato, in prima serata su Rai 1, con la nuova edizione.

L’anno scorso, invece, su Rai 2 e su RaiPlay, ha preso parte ad un programma legato all’Eurovision Song Contest, dal titolo Eurovision Story – Corso accelerato per principianti, insieme a Melissa Greta Marchetto.