Il Cantante Mascherato 4 sta per avere avvio: pronto ai nastri di partenza, questa mattina verrà presentato alla stampa dalla sua conduttrice e direttrice artistica Milly Carlucci. Con lei dall’Auditorium Rai del Foro Italico ci saranno il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta, il CEO di Endemol Shine Italy Leonardo Pasquinelli e il regista del programma Luca Alcini; non mancherà però neanche la giuria del programma, costituita dagli investigatori Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Serena Bortone, Iva Zanicchi e Christian De Sica.

A partire da sabato 18 marzo, infatti, inizierà l’edizione numero quattro del Cantante Mascherato, sbarcato in Italia nel 2020 e che ora passa per la prima volta da quando è in onda su Rai1 dalla collocazione del venerdì a quella del sabato sera, dovendo fronteggiare l’agguerrita concorrenza di Amici di Maria De Filippi. Sono sei le puntate previste per questa nuova edizione, che dovrebbe quindi estendersi fino al prossimo 22 aprile, anche se al momento nella serata di sabato 29 aprile non è stato ancora appoggiato nulla e quindi non si può escludere che anche quest’anno, all’ultimo, possa aggiungersi una puntata in più, come avvenne l’anno scorso, quando Ci vuole un fiore si trasformò in uno show di una sola serata.

Dodici sono le maschere coinvolte nel gioco in cui come ogni anno il pubblico da casa dovrà provare ad indovinare, così come chi è in studio, chi si nasconde sotto la maschera. Potranno essere personaggi famosi provenienti da qualsiasi campo, anche se nelle edizioni finora andate in onda si sono visti solitamente tutti personaggi legati in qualche modo al mondo dello spettacolo. Novità di quest’anno saranno poi la maschera a forma di cuore che conterrà ogni settimana il mascherato per una notte e le clip di presentazioni delle maschere contenenti una parte in cui il mascherato parlerà senza maschera.