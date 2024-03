Sta per tornare Pizzagirls ’24, il programma che si definisce “la prima serie tv sulla pizza al femminile dedicata alle donne“. La nuova stagione, al via in tutto il mondo su Rai Italia ogni sabato alle ore 14.30 a partire dal 6 aprile fino al 25 maggio 2024, avrà una conduttrice, a dispetto di quanto accaduto nel passato, quando il titolo veniva proposto su La5. Si tratta di Angela Tuccia, attrice campana già vista in tv a I migliori anni e L’Eredità. Al suo fianco la pugliese Fabrizia Santarelli (L’Isola dei famosi), che in ogni puntata si collegherà dalla casa di Alessandro Servidio, Pizza Chef conosciuto come il ragazzo che ha insegnato a tutta Italia a fare la pizza a casa.

Al termine, come nelle precedenti edizioni, non mancheranno i consigli nutrizionali da parte della Biologa Nutrizionista, la dottoressa Alessandra Botta. La conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì 4 aprile presso la Sala Simonetta Tosi della Casa Internazionale delle donne in via della Lungara 19 a Roma.

Pizzagirls ’24: il format

Pizzagirls è un branded content che racconta le storie di 8 maestre pizzaiole, chiamate ad affrontare sfide particolarmente interessanti: la prima è quella di realizzare una pizza che ricordi e rievochi le gesta di donne italiane che hanno cambiato le sorti dell’intera umanità esportando il made in Italy in tutto il mondo e in vari settori: Margherita Hack, Gina Lollobrigida, Rita Levi Montalcini, Bebe Vio, Mina, Alda Merini, Samantha Cristoforetti, Sophia Loren. In ogni puntata è previsto, inoltre, l’appuntamento con la “pizza fatta in casa”.

Il regista, ideatore e produttore del programma tv è Carlo Fumo. Pizzagirls ’24 andrà in onda anche in replica in Italia su Rai Premium ogni sabato dal 20 aprile all’ 8 giugno 2024 alle ore 15.40. Disponibile anche su RaiPlay, qualche minuto dopo la messa in onda su Rai Italia.