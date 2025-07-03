Pippo di Don Matteo: chi è, età, moglie e figli, dove vive. La vita privata di Francesco Scali

Don Matteo è tra le serie Rai di maggiore successo. In onda ormai da diverse stagioni ha sempre ottenuto ascolti share rilevanti, neanche il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova ha scalfito la popolarità della fiction. Tra i personaggi consolidati c’è Pippo, interpretato da Francesco Scali. L’attore è presente nel cast di Don Matteo dal 2000 e vanta una carriera eclettica e versatile. Grazie al suo aspetto fisico lavora a teatro come caratterista, ottiene diversi ruoli, ma il debutto al cinema avviene grazie a Federico Fellini che lo vuole nel cast di E la nave va del 1984.

Da quel momento la sua carriera è in ascesa: ha lavorato con Dino Risi ma anche con Jean-Jacques Annaud e Momo di Johannes Schaaf nel film Il Nome della Rosa. Poi nel 1985 debutta in tv nel programma Quelli della notte di Renzo Arbore. Ha anche lavorato in radio e ha presenziato in diversi programmi tv, ma la popolarità l’ha conquistato grazie al ruolo di Pippo, aiutante del noto parroco e spesso in contrasto con Natalina, perpetua storica interpretata da Natalie Guetta.

Francesco Scali è un’artista che gode della stima anche degli addetti ai lavori. Diversi gli attori, ma anche i registi che spesso lo hanno scritturato. E’ un attore di talento che nonostante l’aspetto fisico particolare è riuscito a imporsi nel mondo dello spettacolo. Deve il successo al suo talento e al pubblico che lo ha sempre premiato e ha riconosciuto le sue doti sul set. Scali ha fatto dell’autoironia e della sua diversità dei punti di forza e questo di mostra anche la sua intelligenza.

Francesco Scali vita privata: moglie e figli

Ad oggi non ci sono notizie sulla vita privata di Francesco Scali. Non dovrebbe essere sposato ne tanto meno ha dei figli. E’ una persona abbastanza riservata e ci tiene a mantenere un basso profilo. L’attore non è presente sui social e questo limita di molto le informazioni su di lui. Tuttavia ha un vasto seguito di fans.

Vista la sua particolare forma della testa in molti si sono chiesti se l’attore in passato avesse avuto un incidente o se fosse affetto da una particolare patologia. Scali sta benissimo, non è malato ne tanto meno ha avuto problemi che gli hanno causato il suo capo a tratti irregolari: è semplicemente nato cosi. Un apparente difetto che lui è riuscito a trasformare in un punto di forza.

Francesco Scali: “Terence Hill? Per me è un mito”

In una recente intervista Scali ha rivelato tutta la sua ammirazione per Terence Hill, un attore che considera un mito e che inizialmente gli ha messo anche soggezione: “Per me è un mito, ero affascinato da lui dai tempi di Trinità, perciò i primi tempi delle riprese non mi avvicinavo troppo”.

Ha poi aggiunto: “Dire che ero imbarazzato è poco.” Oggi i fan di Don Matteo, che sono decisamente molti, non potrebbero fare a meno di lui. E’ un personaggio apparentemente secondario della serie, ma gode dell’affetto del pubblico ed è parte integrante della narrazione di ogni puntata. Un suo potenziale abbandono sarebbe drammatico per la fiction.