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Pippo di Don Matteo: chi è, età, moglie e figli, dove vive. La vita privata di Francesco Scali

Don Matteo, Pippo è tra i personaggi cult della nota serie: ecco chi è, età, moglie, figli. Tutto sulla vita privata di Francesco Scali. 

di Barbara Di Castro
Pippo di Don Matteo: chi è, età, moglie e figli, dove vive. La vita privata di Francesco Scali
3 Luglio 2025 18:30

Don Matteo è tra le serie Rai di maggiore successo. In onda ormai da diverse stagioni ha sempre ottenuto ascolti share rilevanti, neanche il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova ha scalfito la popolarità della fiction. Tra i personaggi consolidati c’è Pippo, interpretato da Francesco Scali. L’attore è presente nel cast di Don Matteo dal 2000 e vanta una carriera eclettica e versatile. Grazie al suo aspetto fisico lavora a teatro come caratterista, ottiene diversi ruoli, ma il debutto al cinema avviene grazie a Federico Fellini che lo vuole nel cast di E la nave va del 1984.

Da quel momento la sua carriera è in ascesa: ha lavorato con Dino Risi ma anche con Jean-Jacques Annaud e Momo di Johannes Schaaf nel film Il Nome della Rosa. Poi nel 1985 debutta in tv nel programma Quelli della notte di Renzo Arbore. Ha anche lavorato in radio e ha presenziato in diversi programmi tv, ma la popolarità l’ha conquistato grazie al ruolo di Pippo, aiutante del noto parroco e spesso in contrasto con Natalina, perpetua storica interpretata da Natalie Guetta.

Francesco Scali è un’artista che gode della stima anche degli addetti ai lavori. Diversi gli attori, ma anche i registi che spesso lo hanno scritturato. E’ un attore di talento che nonostante l’aspetto fisico particolare è riuscito a imporsi nel mondo dello spettacolo. Deve il successo al suo talento e al pubblico che lo ha sempre premiato e ha riconosciuto le sue doti sul set. Scali ha fatto dell’autoironia e della sua diversità dei punti di forza e questo di mostra anche la sua intelligenza.

Francesco Scali vita privata: moglie e figli

Ad oggi non ci sono notizie sulla vita privata di Francesco Scali. Non dovrebbe essere sposato ne tanto meno ha dei figli. E’ una persona abbastanza riservata e ci tiene a mantenere un basso profilo. L’attore non è presente sui social e questo limita di molto le informazioni su di lui. Tuttavia ha un vasto seguito di fans.

Francesco Scali chi è pippo
Francesco Scali chi è Pippo di Don Matteo-foto raiplay-tvblog.it

Vista la sua particolare forma della testa in molti si sono chiesti se l’attore in passato avesse avuto un incidente o se fosse affetto da una particolare patologia. Scali sta benissimo, non è malato ne tanto meno ha avuto problemi che gli hanno causato il suo capo a tratti irregolari: è semplicemente nato cosi. Un apparente difetto che lui è riuscito a trasformare in un punto di forza.

Francesco Scali: “Terence Hill? Per me è un mito”

In una recente intervista Scali ha rivelato tutta la sua ammirazione per Terence Hill, un attore che considera un mito e che inizialmente gli ha messo anche soggezione: “Per me è un mito, ero affascinato da lui dai tempi di Trinità, perciò i primi tempi delle riprese non mi avvicinavo troppo”.

Ha poi aggiunto: “Dire che ero imbarazzato è poco.”  Oggi i fan di Don Matteo, che sono decisamente molti, non potrebbero fare a meno di lui. E’ un personaggio apparentemente secondario della serie, ma gode dell’affetto del pubblico ed è parte integrante della narrazione di ogni puntata. Un suo potenziale abbandono sarebbe drammatico per la fiction.

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