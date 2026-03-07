Pio e Amedeo tornano a Mediaset con uno show: 25 anni di carriera tra film, polemiche e goliardia

Pio e Amedeo non dimenticano il passato recente. Quello fatto di successo e sacrificio, ma anche di cadute e risalite. Il celebre duo comico è reduce dal favore della critica per il primo film da registi dal titolo Oi Vita Mia, ma non voleva chiudere il cerchio con la televisione. Aspettava soltanto il momento giusto per tornare. L’occasione gliel’ha data Pier Silvio Berlusconi. La coppia comica ritrova Mediaset dopo un periodo di stallo e attesa. Stavolta lo show si chiama “Stanno tutti invitati”.

Tre serate evento alla ChorusLife Arena di Bergamo. Un punto di arrivo, ma anche rivincita sul piccolo schermo. Pio Dantini e Amedeo Grieco hanno sempre dato il massimo, ma non sempre il loro intento è stato compreso. Non si tratta di bravura o talento: è una questione di linguaggio. Si può essere bravi e ficcati (e loro hanno dimostrato di esserlo) ma quando si sceglie una comunicazione monotematica il rischio è quello di stancare. In televisione, per un certo periodo, il duo pugliese aveva stancato.

Pio e Amedeo su Mediaset tra passato e presente

Proponeva un tipo di maschera, quella conosciuta con Emigratis, che andava rinnovata. Metamorfosi che i due artisti hanno fatto nel tempo, ma tra un tentativo e l’altro è arrivata anche la polemica mediatica. Pio e Amedeo, nello specifico, con Gli Ultras dei Vip hanno bucato lo schermo, grazie all’opportunità de Le Iene, con Emigratis sono sbocciati mentre a causa di Felicissima Sera hanno avuto il primo impasse della loro carriera. A livello contemporaneo, perché nel passato hanno avuto tanti momenti no da cui sono usciti grazie allo studio, all’approfondimento e a un pizzico di buona sorte.

Pio e Amedeo baciano in bocca Gemma Galgani. La scena da film comico #uominiedonne pic.twitter.com/JxIQmQ9vje — Boomerissima (@Boomerissima) November 26, 2025

Nello specifico, la seconda edizione di Felicissima Sera ha messo in luce un aspetto importante che loro stessi hanno sottolineato: parte del pubblico non riusciva a capire che le loro maschere fossero riferimenti al costume e alla società odierna che, talvolta, presenta stereotipi basici che entrambi – per esigenze di copione – hanno cercato di cavalcare.

Felicissima Sera, un esperimento riuscito a metà

Così sono stati accusati di omofobia, intolleranza, li hanno fatti passare per rappresentanti di una comicità maschilista e senza sbocchi verso il futuro. Quei numeri – visti a Felicissima Sera – li portavano anche a teatro con un tour omonimo, ma non avevano mai avuto problemi di resa e soprattutto quasi nessuno della stampa nazionale gli si era mai ritorto contro.

Arrivando in tv, con uno show nazional popolare, dove c’è un pubblico più ampio che supera il bacino d’utenza e di riferimento rispetto alle tournée teatrali, il rischio è quello di finire in un frullatore. Alla prima esperienza vera di uno show in prime time sono stati risucchiati dalle critiche e anche i follower – seppur solo parzialmente – a mezzo social hanno cominciato a mostrare qualche ripensamento. Pio e Amedeo non fanno più ridere? Assolutamente no, hanno semplicemente compiuto degli errori di valutazione (nella scelta del repertorio proposto) che hanno pagato a caro prezzo.

Oi Vita Mia e il riscatto al cinema

Quindi sono passati anni senza avere una propria dimensione televisiva, facevano qualche apparizione (più o meno importante, da Sanremo ad Amici di Maria De Filippi) senza un loro format. L’idea – appagante e risolutoria – è stata quella di staccare la spina catodica per un po’ concentrandosi sul cinema e i teatri per recuperare il terreno perduto. A teatro c’è sempre un patto diverso tra performer e spettatori: chi paga un biglietto sceglie sempre in maniera consapevole cosa andrà a vedere, quindi non può restare spiazzato dal risultato. Nel frattempo i due studiavano, per la sala, dove sono giunti prima con Amici Come Noi, subito dopo con Belli Ciao, Come può uno scoglio e poi – ultimo ma non per importanza – Oi Vita Mia.

In questo percorso cinematografico è emersa tutta la loro voglia di mettersi alla prova e mescolare la comicità più verace alla possibilità di far emozionare senza riserve. Risate e riflessione possono (anzi, nel loro caso devono) andare a braccetto. Oi Vita Mia ha dimostrato, nello specifico, di toccare corde inaspettate dell’animo della platea. Questa maturazione li porta attualmente a tornare di nuovo spendibili per il piccolo schermo. Senza critiche pesanti, ormai le hanno messe in archivio, ma con la curiosità di chi guarda. Cosa si inventeranno stavolta?

Un nuovo esame di maturità televisiva

Se lo chiedono tutti, compresi quelli che li hanno bersagliati, anche editorialisti di una certa risma e prestigio, aspettando di capire se c’è davvero stato un salto di qualità oppure no. Ecco perché questo nuovo show di tre serate per loro è una sorta di prova del nove: il 24, 27 e 30 marzo 2026 saranno tre occasioni chiare per consegnare alla platea televisiva la definitiva prova di maturità. Entrambi possono permettersi di uscire dalla maschera e dai luoghi comuni lanciati con Emigratis, dimostrando che quanto hanno costruito al cinema può essere fatto – con altri espedienti – anche in televisione.

La corsa al politicamente scorretto non si ferma: loro, nella fattispecie, ci tengono a essere provocatori e sferzanti. Ma occorre saperlo fare. In passato, con la pretesa di essere pungenti, finivano soltanto con il divenire volgari e fuori luogo. Queste sono parole prese direttamente da alcune delle critiche più severe che gli hanno fatto.

25 anni di carriera

Ecco perché il nuovo show, tra le altre cose, si chiama: “Stanno tutti invitati”. I 25 anni di carriera sono un traguardo importante, ma anche e soprattutto un pretesto. Una nuova opportunità per far capire a tutti (invitati, appunto) che il tempo delle lezioni – da parte della critica – è finito. Ora hanno la scorza dura e l’esperienza tale per sostenere uno spettacolo ad alto contenuto di divertimento con un pizzico di satira sociale. Senza risultare oltremodo ripetitivi o volgari. Vogliono essere innovativi e anche particolarmente ficcanti.

Queste sono le premesse. Occorre ora lasciare spazio alla creazione e allo studio di sketch all’altezza della loro storia, che non tradiscano i valori di riferimento e soprattutto non rischino di diventare un boomerang. Insomma c’è grande attesa per questo ritorno in tv, ci saranno anche tanti ospiti d’eccezione. Compreso Lino Banfi che, con loro, durante Oi Vita Mia, ha fatto una parte completamente diversa dalla classica maschera comica: “Mi hanno convinto subito – ha dichiarato il celebre attore – l’ho percepita come una nuova sfida e mi ci sono buttato a capofitto. Io sto giocando i tempi supplementari della mia vita e della mia carriera, viverli in parte con Pio e Amedeo è una nuova opportunità colta con piacere”.

Umorismo e riflessione

Il talento pugliese ha emozionato il pubblico, come dire: si può scherzare su qualsiasi cosa ma lasciando spazio per le giuste riflessioni. Una risata sincera, citando Roger Rabbit, è l’unica arma che abbiamo a disposizione in questa vita difficile. Pio e Amedeo vogliono dimostrarlo con uno show celebrativo a propria immagine e somiglianza.

Pio e Amedeo, dagli Ultras dei Vip a Oi Vita Mia: com’è cambiata la loro comicità fra piccolo e grande schermo • Pio e Amedeo sono al cinema con il nuovo film in uscita "Oi Vita Mia", dal prossimo 27 novembre 2025 in sala, ma il duo comico arriva dal pi… https://t.co/4kvpLwt9ZR — Tvblog.it (@tvblogit) November 16, 2025

Il momento della ribalta arriva dopo tanta gavetta e qualche riconoscimento. Un simile traguardo può segnare un punto di svolta, oppure l’ennesimo break. Al pubblico l’ardua sentenza. Il telecomando e l’Auditel restano giudici supremi, aspettando anche il responso della critica. Al prossimo 24 marzo 2026 manca sempre meno.