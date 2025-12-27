Pio e Amedeo, dopo il successo al cinema tornano in tv: Piersilvio Berlusconi li vuole su Mediaset

Pio e Amedeo tornano in televisione. Dopo il successo del loro ultimo film al cinema, primo in veste di registi e interpreti, il duo comico ha trovato l’intesa con Piersilvio Berlusconi per uno show su Mediaset.

Oi Vita Mia guida il botteghino con il maggior numero di incassi per quanto riguarda i film italiani al cinema. Pio e Amedeo sono in testa insieme a Riccardo Milani con La vita va così. Un successo particolarmente stimolante per la coppia comica pugliese che si sta prendendo una rivincita non da poco dal punto di vista personale e professionale. La critica, nel passato recente, li aveva bersagliati per via di una comicità ritenuta triviale e particolarmente fuori luogo.

Le accuse, anche a mezzo stampa, sono state incassate nel tempo con una certa dose di calma e attesa. Entrambi sapevano di lavorare a qualcosa di importante, Oi Vita Mia – con la loro impronta personale alla regia – ha portato un’innovazione particolarmente inaspettata per il pubblico. In molti si attendevano di vedere la solita commedia leggera, piena di battute, risate e ironia, invece si sono ritrovati persino a fare i conti con le emozioni.

Oi Vita Mia, un successo al botteghino

Il film, tra le altre cose, tocca temi importanti come la condivisione e il rispetto dei ruoli, in particolare riferimento alla condizione degli anziani. Lino Banfi, che con loro riesce a dare ulteriore valore all’opera, appare in una veste profonda e ricca di riferimenti. Una vera e propria, ulteriore, riscoperta. Allora, dato che i numeri parlano chiaro, dopo il cinema torna anche la televisione. L’annuncio è arrivato nel corso della trasmissione TvTalk: Mia Ceran, conduttrice del programma, aveva il duo comico ospite in collegamento.

La presentatrice e cronista ha chiesto loro: “Piersilvio Berlusconi ha detto che vuole riportarvi su Mediaset con uno show tutto vostro, è vero?”. Entrambi, prontamente, hanno risposto: “Noi ci facciamo annunciare ogni volta da Piersilvio che porta bene. Ci siamo riuniti per creare qualcosa di nuovo insieme, quando ci siamo rivisti dopo il film ci è venuto subito spontaneo ritrovare certe sensazioni”.

Il ritorno in tv

Quindi non sarà un ritorno al passato: niente Emigratis, né tantomeno Felicissima Sera. Uno show nuovo di zecca scritto e ideato da Pio e Amedeo, i quali – dopo il successo cinematografico con la loro prima regia – hanno preso confidenza maggiore con il mezzo televisivo al punto da voler portare in prima serata (proprio come hanno fatto in sala) le loro idee.

L’ultima parola spetta allo Share, ma il pubblico – in qualche maniera – ha già risposto positivamente al cinema. Il ritorno di Pio e Amedeo, per la platea televisiva, sembrerebbe essere una certezza gratificante. In grado di far ridere, ma anche di regalare qualche emozione inaspettata. Per scoprirlo non resta altro che iniziare idealmente il conto alla rovescia, la messa in onda dovrebbe essere prevista fra metà e fine del prossimo anno.