Pino Insegno: età, moglie e figli, il ritorno a Reazione a Catena

Pino Insegno è un volto ormai fisso della televisione italiana e, nel corso degli anni, non ha mai nascosto l’entusiasmo e l’energia. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è in realtà iniziato in veste di conduttore e doppiatore, oltre che di attore. Ricorderanno tutti ad esempio la sua presenza nella Premiata Ditta, ma anche la partecipazione ai grandi film a cui ha dato voce e a cui ha partecipato come protagonista, per non parlare dei programmi tv di cui è stato al timone. Una personalità versatile – la sua – con cui ha saputo farsi spazio nel mondo televisivo italiano. Negli ultimi anni è invece stato il presentatore di alcuni game show come Reazione a Catena su Rai 1.

In questi giorni è infatti stato annunciato che Insegno prenderà nuovamente il timone del gioco estivo, che era – prima di lui – condotto da Marco Liorni, oggi al timone de L’Eredità.

Chi è Pino Insegno: biografia e carriera

Originario di Roma e nato nel 1959, Insegno ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo con l’Allegra Brigata nel 1981. Il vero successo è però arrivato con la Premiata Ditta, quartetto comico di cui ha fatto parte insieme a Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi. Insieme hanno girato sketch comici per diversi programmi tv e sono riusciti anche a prendere parte al film L’assassino è quello con le scarpe gialle nel 1995. Nel 2000 ha condotto lo Zecchino D’Oro, mentre l’anno successivo è diventato dirigente sportivo della squadra femminile della S.S. Lazio. In seguito Insegno ha condotto il programma Compagni di squola ed è entrato anche nel cast della sit-com Lo zio d’America, dove ha recitato insieme a Christian De Sica.

Nel corso degli anni, la sua carriera ha quindi preso letteralmente il volo, anche quando nel 2006 il quartetto si è separato e lui ha iniziato il suo percorso da solista. Oltre ai diversi programmi tv a cui ha partecipato, è diventato noto in veste di doppiatore ufficiale di Will Ferrell, ma negli anni ha prestato la voce anche a Jamie Foxx, Denzel Washington, Will Smith, Harrison Ford, Robert De Niro e molti altri. Pino Insegno tra l’altro doppiato anche i vari personaggi dei cartoni animati come I Simpson e American Dad!. Nel 2004 ha infatti vinto il Leggio d’Oro Alberto Sordi.

Pino Insegno torna a Reazione a Catena

La Rai ha confermato la presenza di Pino Insegna nella prossima stagione di Reazione a Catena, il programma estivo che prenderà il posto de L’Eredità durante la bella stagione. Le nuove puntate inizieranno infatti l’8 giugno 2025 e, secondo quanto rivelato da Oggi, la durata del programma sarà dimezzata. Il game show finirà infatti tra settembre e ottobre e non più a dicembre, come avveniva quando a condurre era Marco Liorni. Le voci dicono inoltre che potrebbero esserci dei cambiamenti nel gioco, soprattutto nella prima parte.

La vita privata di Pino Insegno

Il conduttore è stato sposato – dal 1997 al 2007 – con Roberta Lanfranchi. I due si sono conosciuti anni fa, innamorati e hanno poi pronunciato il fatidico sì, mettendo al mondo in seguito i due figli Francesco e Matteo. Tra di loro le cose non sono però finite positivamente, tanto che Insegno ha iniziato una storia d’amore con Alessia Cacciotti Navarro. Dopo le loro nozze, i due sono diventati genitori di Alessandro e Valerio.