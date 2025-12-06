Pietro, un Uomo Venuto dal Vento: Roberto Benigni torna su Rai 1, ecco quando

Roberto Benigni torna in tv con una serata-evento unica e inedita. L’appuntamento è volto a celebrare il Giubileo che sta per terminare e ad omaggiare il nome di Pietro, il Santo su cui è stata edificata la prima pietra del Vaticano e del cattolicesimo. Il programma va in onda mercoledì 10 dicembre, in prime time su Rai 1, e si chiama Pietro – Un Uomo nel Vento. Si tratta di un monologo, ambientato per la prima volta nella Città del Vaticano: l’artista toscano racconta la vita misteriosa ed epica dell’uomo al quale Gesù Cristo ha affidato la sua Chiesa.

Le parole di Roberto Benigni

“Non potreste mai immaginare cosa mi sia successo mentre preparavo questo lavoro su Pietro” – ha dichiarato Benigni – “Mi sono innamorato. Mi sono innamorato di Pietro. Completamente. E quanto mi sono affezionato a lui!“. E ancora: “Perché Pietro è proprio come noi. Lo sento così vicino! Leggendo la sua storia continuavo a pensare: ma quello sono io, avrei fatto la stessa cosa! Pietro ci somiglia profondamente. È proprio come noi. La sua umanità è l’umanità di tutti noi: si arrabbia, agisce d’impulso, sbaglia, fraintende, piange, ride, si addormenta, soffre, gioisce e si lascia commuovere… proprio come facciamo noi“.

D’altronde, il comico fiorentino ha anche fatto presente che proprio a Pietro è stato affidato il compito più grande mai dato a un essere umano, cioè quello di aprire o chiudere le porte del Paradiso. La serata – evento di Rai 1 è prodotta da Stand By Me e Vatican Media ed è il secondo show televisivo del 2025 di Roberto Benigni, dopo Il Sogno andato in onda lo scorso marzo su Rai 1 e che raggiunse un incredibile picco di ascolti.

Chi è Roberto Benigni

Attore, comico, regista e sceneggiatore, Benigni è nato nel 1952 ed è oggi uno dei personaggi pubblici più conosciuti in Italia e nel mondo. A renderlo noto è stato soprattutto la sua comicità e la sua personalità artistica, con cui è riuscito a farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Il vero successo è stato raggiunto con il film La Vita è Bella, con cui ha anche vinto un Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista. Tra l’altro lui è anche famoso per i suoi monologhi teatrali e per le sue attività di divulgatore, che gli ha permesso di recitare e commentare opere come la Divina Commedia, la Costituzione Italiana e i Dieci Comandamenti. Una carriera brillante che, già dai suoi inizi, ha dato un enorme contributo al panorama culturale e televisivo italiano.