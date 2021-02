Pierpaolo Pretelli diventa zio: il fratello Giulio e la fidanzata Alessia aspettano un bambino (video)

Oggi, nel corso della semifinale del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, stasera, venerdì 26 febbraio 2021, Giulio ha fatto un annuncio importante al fratello Pierpaolo Pretelli. La fidanzata Alessia aspetta un bambino. L’ex velino di ‘Striscia La Notizia’, quindi diventerà zio:

A casa siamo tutti orgogliosi di te per il tuo percorso. Complimenti. Per me, mamme a papà, hai già vinto. Da quando sei entrato, mi sono successe tante cose bellissime. E’ una cosa molto importante, che non ti aspetti. In questi mesi, questa ragazza mi è stata tanto vicino. E’ una ragazza molto dolce, sono innamorato di lei. mi è stata molto accanto. Alessia a 6 anni ha perso il papà. E’ una ragazza molto forte. Ti ricordi quella grande responsabilità quando hai scoperto di diventare papà? Diventerai zio, sono sicuro che, oltre ad essere un fratello e la persona più importante della mia vita, un papà stupendo, fantastico, sarai un bravo zio. Io sono sicuro della mia scelta. Lo so già da un po’ di tempo. Papà e mamma, all’inizio, non erano d’accordo. Io gli farò capire che sono pronto ad affrontarla.