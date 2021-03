Per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi la storia cominciata all’interno della casa del Grande Fratello VIP sta maturando fuori dalle telecamere (anche se l’obiettivo non lo disdegnano affatto tra servizi fotografici e ospitate in tv). Stories amorevoli su Instagram, il sostegno dei fans sul web, la fandom dei prelemi in delirio non appena l’ex velino di Striscia compare in qualche programma per raccontare le ultime sulla loro relazione.

L’ultima in ordine di tempo è stata rilasciata a Radio Radio, nel programma Non succederà più di Giada di Miceli. Abbiamo parlato del post GF VIP, un ritorno alla vita normale che poteva essere una passeggiata per la coppia, ma così non è.

Pretelli parte da una parentesi già aperta e richiusa, quella con Elisabetta Gregoraci:

La mia famiglia ha sicuramente capito quanto tengo a Giulia perché anche al GF Vip sono andato contro la loro idea, loro avranno sognato questa coppia con Elisabetta ma non è mai esistita. Si sono un po’ illusi, ma avrebbero dovuto conoscermi e capire da subito che con Giulia sono felice e sto bene. Un genitore è felice se il figlio è felice.

Ora arriva la parte più spinosa della situazione: in che rapporti sono i familiari di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi?

Ad oggi la situazione è tranquilla, anche se non propriamente come vorrei. Non c’è grande entusiasmo di questo fidanzamento, e questo a me dispiace perché sono sicuro che quando avranno modo di conoscerla si ricrederanno, Giulia è una ragazza molto genuina… Loro si sono molto lasciati influenzare da tante cattiverie che leggono sul web, ma col passare del tempo rientrerà tutto nella normalità.

La sua fidanzata – dice – è serena, ma sarà veramente così?: