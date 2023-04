Chiambretti: “Mai pensato di abbandonare la televisione per sempre. La Tv dei 100 e uno avrà un seguito”

“Mi chiamano da tutto il pianeta per chiedermi perché abbia deciso di abbandonare la televisione”. E’ un Piero Chiambretti sorpreso ed irritato quello che interviene dopo l’intervista rilasciata a TvBlog nella quale affermava di sparire nel nulla e di lasciare “tutta la televisione a chi la sa fare e al pubblico che vuole altre proposte”. Parole che erano state accostate alle rassicurazioni del conduttore, che precisava le sue intenzioni: “Non lascio la tv molto più semplicemente aspetto un’eventuale conferma della Tv dei 100 e uno o un’idea che attualmente nemmeno cerco”.

Il passaparola, tuttavia, ha messo in moto supposizioni e ricostruzioni lontane dalla realtà. “E’ stato spostato il senso dell’intervista – spiega il diretto interessato, sempre a TvBlog – io non ho mai detto che abbandono la televisione, ho detto che la abbandono adesso che ho finito il programma, fin quando non torno. Mal che vada apro un asilo, ed è una battuta”.

Chiambretti insiste: “Devo ribadire ancora una volta, se non fosse stato chiaro, che la trasmissione è stata di successo, avrà un suo seguito all’estero e presto mi incontrerò con i dirigenti di Mediaset per verificare l’eventualità di riproporla il prossimo anno. E’ stata fatta una frittata”.

Sull’ipotesi di esportare il format, lo stesso Chiambretti si era mostrato più che ottimista: “L’idea della Tv dei 100 e uno era quella di fare una trasmissione di buoni sentimenti, che uscisse dalla logica di una tv volta ad una comunicazione aggressiva. L’altro obiettivo era inoltre quello di venderlo, con una esportazione all’estero che è già partita”.