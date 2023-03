Un passo indietro per rendere omaggio ai grandi del mondo dello spettacolo che non ci sono più. È quello che farà Pierluigi Diaco nei prossimi giorni. Precisamente, venerdì 7 aprile, nella prima parte della puntata di Bella Ma’, programma in onda nel pomeriggio di Rai2, sarà proposta l’intervista che Gianni Minà fece a Little Tony nel 1982 a Blitz (fu trasmessa il 21 febbraio). In apertura Diaco lancerà l’incontro che sarà seguito (e poi commentato) in studio da Cristiana Ciacci, la figlia del popolare cantante italiano scomparso poco meno di dieci anni fa, il 27 maggio 2013. Un modo per ricordare l’Elvis italiano, ma anche il giornalista scomparso lunedì scorso (ieri presso la Camera ardente allestita al Campidoglio lo hanno salutato per l’ultima volta, tra gli altri, Milly Carlucci e Alba Parietti).

Questo venerdì, 31 marzo, invece, come già annunciato dallo stesso Diaco nelle scorse ore, Bella Ma’ dedicherà a Franco Califano, venuto a mancare oggi dieci anni fa, l’intera puntata. Saranno presenti Rita Forte e Grazia Di Michele, che interpreterà un brano inedito del Califfo. Anche in questo caso un omaggio sentito da parte di Diaco, autore della autobiografia di Califano, dal titolo Senza manette.

Stando a quanto risulta a TvBlog, inoltre, Pierluigi Diaco starebbe lavorando in questi giorni ad uno speciale su Maurizio Costanzo, al quale, come noto, era legato da un rapporto di profonda amicizia oltre che di stima professionale (Diaco negli ultimi anni del Maurizio Costanzo Show ne è stato autore). Si tratterà del racconto dell’Altro Costanzo, ossia della riproposizione di alcune delle trasmissioni targate Rai condotte dall’anchorman scomparso il 24 febbraio scorso. Tra le più celebri Bontà loro (1976-1978 e poi riproposto nel 2010-2011), Acquario (78-79) e Grand’Italia (79-80).

La messa in onda dovrebbe coincidere con il giorno in cui Costanzo avrebbe compiuto 85 anni, ossia lunedì 28 agosto 2023. Lo speciale – nel quale Diaco, a proposito di passi indietro, non comparirà – dovrebbe essere collocato nella seconda serata di Rai1.