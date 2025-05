Pierluigi Diaco: età, marito, dove vive, laurea, Bella Ma. Tutto su di lui

Pierluigi Diaco è nato a Roma il 23 giugno del 1977, sotto il segno del Cancro. Attualmente opera e vive ancora nella Capitale. Il suo appartamento, sito a due passi dal Colosseo, punta maggiormente al vintage oltre che all’eleganza e alla comodità. Qui ci vive con il bassotto Ugo e con il marito, sposato il 5 novembre del 2017.

Ad officiare le nozze il compianto Maurizio Costanzo con il quale Diaco ha collaborato a lungo nelle vesti di autore del Maurizio Costanzo Show. Tra l’altro è stato proprio lui, nel 2015, a far incontrare Pierluigi e colui che poi è diventato suo marito.

Il suo consorte è il collega giornalista Alessio Orsingher, in forza su La7 con Tagadà, Classe 1986, ha origini toscane. Possiede una Laurea in Scienze Giuridiche conseguita all’Università di Pisa. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo Walter Tobagi/ IFG dell’Università Statale di Milano. Nel 2010 è entrato a far parte del Gruppo Editoriale Class Tv mentre nel 2015 ha incominciato a collaborare con il programma Tagadà su La7 sostituendo poi Tiziana Pannella quando lei non era presente. Attualmente è ancora lui il conduttore.

Gli studi e il suo Bella Ma

Pierluigi, a livello di studi, possiede, in nome della sua grande passione per i libri, una Laurea in Lettere Moderne e una in Filologia Moderna. Tuttavia ha iniziato a lavorare ben prima di concludere gli studi.

A tal proposito il professionista ha dichiarato tempo fa al settimanale Gente: “Ho iniziato a lavorare a 15 anni in un mondo di pescecani, senza un padre, senza una famiglia che venisse da quella esperienza. Ho imparato sul campo. A 20 anni curavo un programma di attualità politica su Radio2. Si immagini le critiche, l’Italia è piena di invidiosi. Mi sono dovuto proteggere e questo mi ha fatto diventare arrogante e spigoloso. Mi avrebbero mangiato, altrimenti. Ho iniziato troppo giovane, non è stato facile gestire tutto”.

Ha condotto svariati programmi sia radiofonici che televisivi fino ad approdare nel pomeriggio di Rai 1 con Io E Te. Dal 2022 conduce su Rai2 BellaMa-Generazioni a Confronto, trasmesso su Rai 2. La primissima puntata è andata in onda il 12 settembre dell’anno poco fa citato. Lo stesso Diaco ama definire questo programma una sorta di talent della parola nel quale i concorrenti e opinionisti, equamente suddivisi, tra Generazione Z ( tra i 18 e i 25) e Boomer ( over 55) si sfidano a suon di reeel, gare di ballo e di canto, oltre che di molto altro ancora.

Infine, una curiosità: il nome del programma è da vedersi come un maniera di salutare moderna e frizzante la propria madre ed è stato scelto attraverso un apposito sondaggio tra giovani studenti che l’avrebbero preferito a SciallaMa ( Stai serena mamma), come, a quanto sembra, doveva chiamarsi in origine il nuovo format ideato e condotto dal conduttore romano.